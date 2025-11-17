Băn khoăn quy định xe kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách

Chiều 17-11, các đại biểu (ĐB) Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Phiên họp Quốc hội chiều 17-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự, ĐB Nguyễn Văn Cảnh (Gia Lai) cho biết, hiện nay, phương tiện lưu thông qua các ngõ nhỏ rất đông, các điểm giao nhau bị hạn chế tầm nhìn nên rất dễ xảy ra tai nạn, có nhiều ngõ mỗi ngày xảy ra 4-5 vụ tai nạn.

Do đó, ĐB đề nghị tại các ngõ thường xuyên xảy ra tai nạn nếu không thể cắm biển báo phân biệt đường ưu tiên thì sơn vạch nhường đường để đảm bảo an toàn tại các điểm giao nhau. Các biển báo, vạch nhường đường là những báo hiệu được sơn lên mặt đường có giá trị tương đương như biển báo hiệu đường bộ nên cần bổ sung vào dự luật.

ĐB Nguyễn Văn Cảnh (Gia Lai). Ảnh: QUANG PHÚC

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ yêu cầu phải có thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, áp dụng cho tất cả các loại xe ô tô, kể cả taxi. Quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, tức là chỉ còn hơn 1 tháng nữa, nếu vi phạm, lái xe sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến đến 1 triệu đồng.

ĐB Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) cho biết, hầu hết các nước phát triển có quy định này, và được xác định là mang lại lợi ích xã hội. Tuy nhiên, ở các nước khác, tỷ lệ sử dụng ô tô rất cao, hầu như không có xe máy. Trong khi, Việt Nam có tỷ lệ sử dụng xe máy cao. Nếu quy định ghế trẻ em quá cứng nhắc có thể khiến nhiều nhà buộc phải chở trẻ em bằng xe máy thay vì đi ô tô hoặc taxi, khi đó rủi ro tai nạn cho trẻ còn cao hơn và điều này đã từng xảy ra tại một số quốc gia. Do đó, ĐB Hà Sỹ Đồng đề nghị cân nhắc kinh nghiệm của nhiều nước khác là có loại trừ đối với xe taxi, và dịch vụ gọi xe công nghệ. Nếu yêu cầu taxi trang bị ghế trẻ em thì mỗi chiếc taxi phải có ít nhất 4 cái ghế khác kích cỡ. Điều là hoàn toàn bất khả thi.

ĐB Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị)

ĐB Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) và một số ĐB đề nghị cần cân nhắc quy định lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi hình của người lái xe, hình ảnh ở khoang chở khách, vì điều này có ảnh hưởng đến quyền nhân thân, quyền con người; cần xem lại tính cần thiết của quy định cũng như phải đánh giá khách quan và khảo sát thực tế để lấy ý kiến để tác động những đối tượng này trong thời gian qua.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, chiều 17-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Giải trình trước Quốc hội về quy định xe kinh doanh vận tải phải lắp thêm thiết bị ghi nhận hình ảnh ở khoang chở khách, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an cho rằng, đây là quy định nhằm bảo vệ quyền của hành khách, bảo đảm an toàn cho phương tiện công cộng. Tới đây, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động kỹ lưỡng đầy đủ về nội dung này với mục tiêu cuối cùng là bảo đảm an toàn cho những hành khách tham gia trên các phương tiện công cộng. Các dữ liệu thu thập được sẽ được bảo vệ theo quy định pháp luật và các vi phạm sẽ đều bị xử lý. Nếu Quốc hội thống nhất thông qua, bộ sẽ nghiên cứu đánh giá tác động kỹ lưỡng hơn với từng loại phương tiện, loại xe.

Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (TPHCM). Ảnh: QUANG PHÚC

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, ĐB Nguyễn Tâm Hùng (TPHCM) quan tâm về phạm vi sử dụng quỹ công nghiệp quốc phòng và quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh. ĐB đề nghị làm rõ ranh giới giữa 2 loại quỹ, bảo đảm không sử dụng chéo, không chi trùng nhiệm vụ, vì thực tiễn các nhiệm vụ lưỡng dụng như an ninh mạng, an ninh hàng hải, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, an ninh sinh học đều vừa mang tính quốc phòng, vừa mang tính an ninh. Nếu không xác lập rõ nguyên tắc phân loại, sau này sẽ khó khăn trong kiểm toán, quyết toán và trách nhiệm giải trình. Về cơ chế trích lập quỹ, dự thảo quy định cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt và cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt đều phải trích lập quỹ. ĐB đề nghị cân nhắc bổ sung tiêu chí xác định cơ sở nòng cốt, tránh trường hợp mở quá rộng, tạo gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp. Đây là vấn đề quan trọng vì tính chất sản phẩm quốc phòng - an ninh có mức rủi ro, chi phí và chu kỳ đầu tư rất lớn, cần được lựa chọn có trọng điểm. Về cơ chế vận hành quỹ công nghiệp quốc phòng và quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh, dự thảo đã xác định 2 quỹ đều là “quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách”. Tuy nhiên, dự thảo chưa quy định cơ chế giám sát độc lập và nguyên tắc tránh trùng lặp nhiệm vụ giữa 2 quỹ. ĐB đề nghị cân nhắc bổ sung rõ thêm nội dung: “Chính phủ quy định cơ chế giám sát có sự tham gia của Bộ Tài chính; cơ chế chống xung đột lợi ích khi lựa chọn doanh nghiệp thụ hưởng và công khai hóa danh mục nhiệm vụ, dự án sử dụng quỹ hàng năm”. Bởi lẽ, các quỹ này quy mô lớn, rủi ro cao, phải kiểm soát chặt chẽ để tránh “đầu tư mạo hiểm bằng vốn Nhà nước” vượt quá phạm vi.

LÂM NGUYÊN