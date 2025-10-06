Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM làm việc với Đặc khu Côn Đảo

Ngày 6-10, đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đã có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy và Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo.

Đồng chí Dương Anh Đức và đoàn công tác tặng quà lưu niệm cho Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo. Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo báo cáo kết quả hoạt động sau hơn 3 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo đó, tình hình chính trị, quốc phòng, an ninh, công tác dân tộc, tôn giáo được giữ vững; nhân dân tin tưởng, đồng thuận với mô hình mới, thể hiện kỳ vọng Côn Đảo sẽ phát triển mạnh, bền vững hơn trong giai đoạn tới, nhất là ở các lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch và khoa học - công nghệ.

Trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo đã chủ động tham mưu, ban hành đầy đủ hệ thống văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy; triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo” với 76 mô hình đăng ký trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị.

Đồng chí Dương Anh Đức phát biểu tại buổi làm việc với Đặc khu Côn Đảo. Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Đồng chí Dương Anh Đức cho biết, Đặc khu Côn Đảo nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Thành ủy TPHCM. Do vậy, đồng chí đề nghị Côn Đảo cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế sẵn có, khai thác hiệu quả các nguồn lực, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực sáng tạo để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội gắn với nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của người dân.

Đồng chí Dương Anh Đức thăm và tặng quà các chiến sĩ trạm ra-đa 590 Côn Đảo

Đồng thời, Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, chủ động trong công tác tham mưu, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời định hướng dư luận xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền; tổ chức hiệu quả các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước buổi làm việc, đồng chí Dương Anh Đức và Đoàn công tác đến viếng nghĩa trang Hàng Keo, nghĩa trang Hàng Dương, đền thờ Côn Đảo; thăm, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ trạm ra-đa 32; trạm ra-đa 590 Côn Đảo.

TRÚC GIANG