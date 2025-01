Băng giá xuất hiện ở huyện Mù Cang Chải (Yên Bái)

Nhiệt độ ở đèo La Pán Tẩn (tỉnh Yên Bái) đã xuống dưới 0 độ C, băng giá xuất hiện, đóng thành lớp mỏng trên các rừng cây.

Băng giá trên đỉnh đèo La Pán Tẩn ngày 11-1. Ảnh: GIÀNG HẠNH PHÚC

Sáng đến trưa nay 11-1, băng giá đã xuất hiện ở khu vực huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái). Theo anh Giàng A Ku (còn gọi là Ku Porter, một người làm nghề hướng dẫn và vận chuyển đồ leo núi), địa điểm xuất hiện băng giá là đỉnh đèo La Pán Tẩn thuộc xã La Pán Tẩn. Anh Giàng A Ku cho biết, cây cối trên núi đã có nước đóng băng.

Băng giá bám vào các ngọn cây ngày 11-1. Ảnh: GIÀNG HẠNH PHÚC

Trao đổi thêm với PV Báo SGGP, anh Giàng Hạnh Phúc, cũng là một “porter” leo núi ở huyện Mù Cang Chải cho biết, địa điểm có băng là con đường dẫn lên khu vực mỏ quặng La Pán Tẩn. Trời rất lạnh, băng giá xuất hiện từ sáng sớm, đến trưa vẫn còn.

Một số chỗ mới xuất hiện lớp băng giá mỏng. Ảnh: GIÀNG HẠNH PHÚC

“Tuy nhiên, hôm nay vẫn chưa lạnh lắm nên băng mới chỉ bám một lớp mỏng. Có thể đêm nay và ngày mai (12-1), nhiệt độ xuống thêm thì băng sẽ đóng lớp dày hơn”, anh Giàng Hạnh Phúc dự báo.

Dự báo ngày mai 12-1, băng giá sẽ nhiều hơn. Ảnh: GIÀNG HẠNH PHÚC

Theo một số người làm nghề hướng dẫn leo núi ở huyện Mù Cang Chải, hiện ngoài khu vực La Pán Tẩn thì những khu vực khác như đèo Khau Phạ chưa có băng giá. Một số năm trước, băng giá có thể tràn xuống tận khu vực đèo Khau Phạ.

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, ngày 11-1, miền Bắc rất lạnh. Hà Nội trời rét buốt. Dự báo ngày 13-1, nhiệt độ Hà Nội có thể còn 8-9 độ C, nhiều khu vực ở Hà Giang, Yên Bái, Cao Bằng, Lào Cai, Lạng Sơn sẽ có băng giá…

Băng giá kỳ thú bắt đầu xuất hiện ở La Pán Tẩn. Ảnh: KU PORTER

Cập nhật thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay 11-1, không khí lạnh đã ảnh hưởng sâu hơn, mở rộng đến các tỉnh Trung Trung bộ và một số nơi ở Nam Trung bộ. Trên vịnh Bắc bộ đã xuất hiện gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; tại trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi), gió Đông Bắc mạnh cấp 6.

Nhiệt độ tại La Pán Tẩn hôm nay 11-1 là dưới 0 độ C. Ảnh: KU PORTER

Chiều và đêm nay 11-1, không khí lạnh sẽ tiếp tục được tăng cường, khiến nhiệt độ tại nhiều khu vực giảm sâu hơn. Bắc bộ và khu vực Thanh Hóa - Nghệ An trời rét đậm, đặc biệt vùng núi và trung du Bắc bộ rét đậm, rét hại. Tại vùng núi cao, nhiệt độ có thể giảm sâu dưới 3 độ C. Ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, nền nhiệt phổ biến trong khoảng 13-18 độ C, trời chuyển rét.

Hơi nước gặp lạnh đóng lại thành băng ngày 11-1 ở La Pán Tẩn. Ảnh: KU PORTER

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định sẽ có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông, cần đề phòng các hiện tượng nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh. Các vùng núi cao, nguy cơ xảy ra rét hại, băng giá và sương muối được đánh giá ở mức cao.

