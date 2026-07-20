Vẹn nghĩa tri ân

Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang lan tỏa tại nhiều tỉnh, thành, nhằm tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bộ đội giúp dân dựng nhà

Ở các xã Ia Ly và Ia Phí (tỉnh Gia Lai), giữa cái nắng cao nguyên, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) cùng người dân vận chuyển vật liệu, xây tường, đổ mái, góp từng ngày công để những căn nhà mới sớm hoàn thành.

Từ cuối tháng 5-2026 đến nay, đơn vị đã tham gia hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 5 hộ gia đình, dự kiến hoàn thành trước ngày 20-7. Mỗi công trình có 7 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thi công.

Không chỉ ở Ia Ly và Ia Phí, nhiều đơn vị quân đội tại Gia Lai cũng trực tiếp xuống địa bàn hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở. Những màu áo lính hiện diện trên các công trình, góp phần giảm chi phí, đẩy nhanh tiến độ để các gia đình sớm có nơi ở kiên cố.

Gia đình ông Nguyễn Văn Tân (xã Ia Ly) là một trong những hộ được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Căn nhà đang trong giai đoạn xây tường, rộng khoảng 80m2, gồm phòng khách, phòng ngủ và khu bếp. Giữa cái nắng gay gắt, cán bộ, chiến sĩ tất bật trộn bê tông, vận chuyển gạch, xây tường, tháo dỡ cốp pha.

Dõi theo quá trình xây dựng, ông Nguyễn Văn Tân không giấu được niềm vui khi thấy các cán bộ, chiến sĩ tận tình hỗ trợ gia đình.

Ông chia sẻ: “Căn nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, nên cứ mỗi mùa mưa bão, gia đình sống trong thấp thỏm. Ngay từ những ngày đầu xây dựng, lực lượng quân đội đã có mặt để giúp đỡ thi công. Các chiến sĩ làm việc rất trách nhiệm, tận tâm với từng phần việc. Nhờ sự hỗ trợ đó, gia đình tôi tiết kiệm thêm một phần chi phí xây dựng và sớm có ngôi nhà kiên cố”.

Trực tiếp giám sát thi công, Thiếu tá Phạm Văn Tạo, Đại đội trưởng Đại đội 17, Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34), cho biết đơn vị đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các công trình trước thời hạn. Cán bộ, chiến sĩ luôn xác định đây là trách nhiệm, tình cảm dành cho các gia đình chính sách.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ tại Công văn số 270/TTg-KGVX ngày 21-3-2026 về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và sống trong nhà tạm, nhà dột nát, Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các địa phương triển khai xây mới, sửa chữa 1.422 căn nhà (2 tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi xây mới, sửa chữa 237 căn, chiếm hơn 16%). Đến ngày 10-7, trên cả nước đã có 410 căn nhà hoàn thành xây mới và sửa chữa đưa vào sử dụng.

Niềm vui an cư

Tại tỉnh Quảng Ngãi, chương trình đã hỗ trợ 158 hộ gia đình về nhà ở, gồm 88 căn xây mới và 70 căn sửa chữa. Đến nay, nhiều công trình đã hoàn thành, giúp các gia đình có nơi ở kiên cố, ổn định cuộc sống.

Xã Đăk Kôi là một trong những địa phương hoàn thành chương trình sớm nhất. Trên địa bàn có 7 hộ được hỗ trợ, gồm 6 căn xây mới và 1 căn sửa chữa. Khởi công từ cuối tháng 5-2026, toàn bộ các công trình hoàn thành chỉ sau 1 tháng.

Các hộ dân đã dọn vào nhà mới, khép lại những ngày sống trong những căn nhà chật chội, ẩm thấp. Để các gia đình sớm ổn định cuộc sống, địa phương còn trao tặng nệm, tivi và nhiều vật dụng thiết yếu.

Anh A Nếch (xã Đăk Kôi, tỉnh Quảng Ngãi) và em gái trước căn nhà được hỗ trợ xây dựng (ẢNH: HỮU PHÚC)

Đến thăm gia đình anh A Nếch ở xã Đăk Kôi, chúng tôi gặp anh đang ngồi trước hiên ngôi nhà mới, quây quần cùng người thân. Căn nhà được xây dựng khang trang với phòng khách, phòng ngủ, khoảng sân sạch sẽ và được trang bị đầy đủ những vật dụng thiết yếu. Mọi vật dụng trong nhà đều được sắp xếp ngay ngắn, tươm tất, ấm cúng.

Người thân A Nếch cho biết, anh mắc nhiều bệnh, nhiều năm sống cùng em gái trong căn nhà cũ đã xuống cấp. Khi ngôi nhà mới được khởi công, chính quyền xã đã huy động cán bộ, đoàn viên và người dân vận chuyển gạch, vật liệu, hỗ trợ ngày công xây dựng. Mái ấm mới giúp gia đình anh có nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống và thêm động lực vượt qua khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Kôi, cho biết thêm, toàn bộ 7 căn nhà xây dựng và sửa chữa trong chương trình đã hoàn thành, vượt tiến độ 33 ngày. Địa phương đã huy động nhiều lực lượng tham gia vận chuyển vật liệu, đóng góp ngày công.

Bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước và phần đối ứng của các hộ gia đình, xã còn vận động gần 400 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa để hỗ trợ vật liệu xây dựng, đồng thời mua tặng tivi, giường và nhiều vật dụng thiết yếu cho các hộ dân. Những mái ấm mới được bàn giao sẽ giúp các gia đình có nơi ở an toàn, sớm ổn định cuộc sống và yên tâm an cư.

HỮU PHÚC