Nhịp cầu nhân ái

Người lính Biên phòng hiến máu, sẻ chia sự sống

SGGPO

Ngày 19-7, Trường Cao đẳng Biên phòng (Cơ sở 2, phường Bà Rịa, TPHCM) phối hợp Bệnh viện Quân y 175 tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo “Những giọt máu hồng và Hành trình đỏ”, đợt 1 năm 2026.

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Chương trình thu hút nhiều chiến sĩ tham gia

Chương trình thu hút khoảng 400 cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và học viên trong đơn vị tham gia. Kết quả thu nhận 550 đơn vị máu.

Toàn bộ số máu được bổ sung vào ngân hàng máu của Bệnh viện Quân y 175, phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho thương bệnh binh, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

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Nhiều chiến sĩ lần đầu tham gia hiến máu

Theo lãnh đạo Trường Cao đẳng Biên phòng, hoạt động hiến máu tình nguyện được đơn vị duy trì thường niên nhằm giáo dục tinh thần trách nhiệm với cộng đồng cho cán bộ, chiến sĩ và học viên, đồng thời góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị. Mỗi năm, tại chương trình, đơn vị thu nhận khoảng 300-500 đơn vị máu.

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Trường Cao đẳng Biên phòng cán bộ chiến sĩ hiến máu nhân đạo Bệnh viện Quân y 175 sĩ quan Những giọt máu hồng và Hành trình đỏ

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