Mùa hè ở “lớp học 0 đồng”

Ngày hè, 7 giờ sáng, dưới gốc cây bàng phía trước dãy phòng học của Trường Tiểu học Châu Pha A (xã Châu Pha, TPHCM), ba anh em Trần Minh Tuấn háo hức chờ đợi giờ vào lớp. Với các em, mỗi ngày ở “lớp học 0 đồng” đều là nỗi mong chờ.

Giáo sinh trò chuyện với các em theo học miễn phí ở Trung tâm Nhân đạo Hồng Quang

Những học trò đặc biệt

Mùa hè năm nay, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp Đoàn Thanh niên xã Châu Pha, Trung tâm Nhân đạo Hồng Quang mở các lớp học văn hóa, năng khiếu và sinh hoạt hè miễn phí cho trẻ em.

Tại xã Châu Pha, có hơn 132 em nhỏ đăng ký. Các lớp học được tổ chức tại Trường Tiểu học Châu Pha A và Trường Tiểu học Tóc Tiên. Còn ở Trung tâm Nhân đạo Hồng Quang, cũng đang có 50 học sinh theo học miễn phí. Mỗi ngày, 7 giờ sáng, xe của trung tâm tới Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu đưa tình nguyện viên lên lớp.

Một buổi sáng đầu tuần, tại lớp học văn hóa ở Trường Tiểu học Châu Pha A có khoảng 50 em, từ lớp 1 đến lớp 7. Trong phòng học dành cho học sinh lớp 1-2, em Trần Minh Tuấn đang cặm cụi làm bài so sánh các số dưới sự hướng dẫn của giáo sinh Trần Thị Thu Hà. Tuấn đã 12 tuổi nhưng hiện mới học chương trình tiền tiểu học. Do có vấn đề về sức khỏe nên suốt thời thơ ấu, em chưa từng tới lớp học. Khi được hỏi có thích đi học không, cậu bé gật đầu không do dự. Cha em làm thợ hồ, còn mẹ em là công nhân may. Nhìn con trai chăm chú làm bài, cha của Tuấn cười hiền: “Nó khoái lắm. Ngày nào cũng đòi đi học”. Với gia đình có ba con nhỏ, khoản học phí hè khoảng 1,3 triệu đồng/tháng cho mỗi đứa trẻ là một gánh nặng. Vì thế, những lớp học miễn phí trở thành cơ hội quý giá đối với các em.

Trong lớp, người Tuấn quý mến nhất là “cô giáo” Nguyễn Lê Tuyết Chi. Thứ sáu tuần trước, cô phải nghỉ dạy một buổi để đi khám mắt. Sáng thứ hai, vừa thấy bóng cô Chi, Tuấn đã chạy tới hỏi: “Sao bữa thứ sáu cô Chi không đi dạy?”. Câu hỏi ấy khiến nữ sinh viên bất ngờ và cảm động.

“Khả năng tiếp thu của mỗi bé khác nhau nên việc dạy không hề dễ dàng. Nhiều bé tính toán chưa thuần thục, vẫn xòe cả bàn tay, bàn chân ra để đếm. Có bé rụt rè đến nỗi hỏi gì cũng khóc. Nhiều lúc em thấy áp lực lắm, nhưng càng dạy càng thương các bé. Nghỉ một buổi thôi mà em cứ bồn chồn”, Tuyết Chi chia sẻ. Nhà cách điểm dạy hơn 30km, mùa hè này Chi quyết định ở lại ký túc xá để “tiết kiệm” một nửa quãng đường di chuyển mỗi ngày.

Còn Đỗ Thị Huyền Diệu, một tình nguyện viên khác, thì ngày nào cũng chạy xe từ Phước Hải tới Châu Pha. 6 giờ sáng, Diệu đã xuất phát để kịp có mặt lúc 7 giờ 30. Đây là năm thứ hai Diệu tham gia chương trình. Điều khiến Diệu hạnh phúc nhất là được gặp lại những gương mặt quen thuộc: “Ngày khai giảng lớp, nhiều phụ huynh và học sinh từ năm ngoái vẫn nhớ em, chạy tới chào hỏi, tự nhiên em cảm thấy ấm lòng!”.

Chạm vào những trái tim khép kín

Tại lớp học ở Trung tâm Nhân đạo Hồng Quang, 50 học sinh đều có hoàn cảnh đặc biệt, phần lớn là trẻ bị bỏ rơi.

Ngày đầu đến lớp, các cô giáo trẻ bắt đầu làm quen: “Con tên gì? Bao nhiêu tuổi? Học lớp mấy?”. Nhưng thay vì những câu trả lời lễ phép, các em đáp lại: “Hỏi làm gì? Kệ tui”, “Hỏi chi vậy?”. Những tiết học đầu tiên trôi qua trong sự… bất lực. Trong giờ học, có em bỏ ra ngoài chơi. Có em ngồi im lặng, hỏi gì cũng không trả lời. Dù buồn, nhưng tất cả tình nguyện viên đều hiểu rằng, đằng sau sự khó gần ấy là những tổn thương. “Thương các bé nên tụi em không bỏ cuộc. Các thành viên trong đội động viên nhau kiên nhẫn trò chuyện, lắng nghe, khích lệ các bé nhiều hơn. Sau khi được “dỗ ngọt” thì các bé bắt đầu chịu học”, giáo sinh Lê Thị Cẩm Tuyên kể.

Sau 1 tuần học, khi chấm bài tập đặt câu của học sinh lớp 4, các tình nguyện viên bắt gặp dòng chữ nguệch ngoạc: “Các anh chị tới dạy khiến chúng em rất vui”. Khoảnh khắc ấy, mọi nỗi buồn, mọi sự vất vả như tan biến.

Những thay đổi nhỏ tiếp tục xuất hiện mỗi ngày. Có lần đoàn từ thiện đến trao quà, các em vội vã ôm phần quà của mình chạy đi tìm các anh chị tình nguyện viên: “Em cho anh nè, cho chị nữa!”. Chia sẻ về quãng thời gian gắn bó với lớp học, Cẩm Tuyên cho biết: “Đến đây để dạy các bé, nhưng chính tụi em lại học được nhiều điều. Đó là kỹ năng đứng lớp, cách lắng nghe, quan tâm và thấu hiểu”.

Theo cô Hoàng Thị Như Trang, Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay thu hút gần 100 sinh viên tham gia, đông nhất từ trước đến nay. Điểm nhấn của chương trình là sinh viên tham gia dạy các lớp miễn phí tại xã Châu Pha và Trung tâm Nhân đạo Hồng Quang. Một bên là địa bàn nông thôn, có nhiều thiếu nhi cần môi trường học tập, sinh hoạt bổ ích trong dịp hè. Một nơi là mái nhà của những đứa trẻ thiệt thòi cần được quan tâm cả về kiến thức lẫn tinh thần. Chị Phạm Thị Thường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Châu Pha, chia sẻ: “Lớp học hè được tổ chức với mong muốn mang đến cho các em một mùa hè vui tươi, bổ ích và an toàn. Tại đây, các em được ôn tập kiến thức, tham gia các hoạt động năng khiếu, kỹ năng và nhiều trải nghiệm thực tế”.

KHÁNH CHI