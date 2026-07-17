Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM có Chủ tịch mới

Đại hội đại biểu Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu bà Trần Kim Yến giữ chức Chủ tịch Hội. Đại hội cũng đề ra nhiều mục tiêu hỗ trợ bệnh nhân nghèo trong nhiệm kỳ mới.

Ngày 17-7, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trần Văn Khuyên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tặng hoa chúc mừng của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến Đại hội. Ảnh: CẨM TUYẾT

Giai đoạn 2020-2025, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM đã hoàn thành xuất sắc và vượt các chỉ tiêu đề ra. Hội vận động được 772 tỷ đồng để triển khai hàng loạt chương trình nhân đạo thiết thực, như giúp 1.871 trẻ em được phẫu thuật tim bẩm sinh miễn phí; giúp phẫu thuật mắt cho 123.800 bệnh nhân nghèo; hỗ trợ chi phí điều trị cho 774 bệnh nhi ung thư;...

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Hội tiếp tục phát huy truyền thống “Tất cả vì bệnh nhân nghèo”, quyết tâm thực hiện hiệu quả các chương trình nhân đạo. Cụ thể, chương trình “Cứu trẻ em bệnh tim bẩm sinh” nỗ lực đạt ca mổ thứ 11.000; chương trình “Đem lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo bị đục thủy tinh thể” phấn đấu đạt ca thứ 800.000. Hội đặt mục tiêu vận động tặng 500 xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật; thực hiện các chương trình dành cho phụ nữ, bệnh nhân nghèo, học sinh - sinh viên nghèo khuyết tật...

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đồng chí Trương Thị Bích Hạnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: CẨM TUYẾT

Tại Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM. Bà Trần Kim Yến, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM. Hai Phó Chủ tịch chuyên trách gồm bà Trương Thị Ánh và ông Võ Văn Xuân.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh phát biểu ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến bền bỉ, thầm lặng nhưng vô cùng to lớn của các thế hệ lãnh đạo Hội.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: CẨM TUYẾT

Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM hiện là một trong 31 hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ của thành phố và là thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đề nghị, Hội tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức xã hội nhân đạo nòng cốt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người nghèo, bám sát tôn chỉ, mục đích của Hội và các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả và bền vững; tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động rộng rãi mọi nguồn lực xã hội tham gia công tác an sinh và bảo trợ xã hội.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đến Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM. Ảnh: CẨM TUYẾT

Hội cũng cần chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, các tổ chức chính trị - xã hội, sở, ngành, bệnh viện và địa phương để tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của thành phố. Trong đó, hỗ trợ chăm sóc trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, người cao tuổi.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM đến các tập thể, cá nhân. Ảnh: CẨM TUYẾT

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh đề nghị xây dựng Hội ngày càng vững mạnh về tổ chức, quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ Hội có tâm huyết, uy tín, năng lực vận động xã hội, có khả năng kết nối nguồn lực và ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, điều hành.

Bà Trần Kim Yến giữ chức Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM. Ảnh: CẨM TUYẾT

Dịp này, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 1 tập thể, 9 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM.

Trong dịp này, Hội tiếp nhận 21,7 tỷ đồng do các đơn vị, nhà hảo tâm ủng hộ để thực hiện hoạt động thiện nguyện trong thời gian tới. Tân Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM Trần Kim Yến tiếp nhận kinh phí ủng hộ từ các đơn vị, nhà hảo tâm. Ảnh: CẨM TUYẾT

CẨM TUYẾT