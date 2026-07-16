Báo SGGP trao tiền bạn đọc hỗ trợ cho hoàn cảnh khó khăn tại Lâm Đồng

Sau 2 đợt hỗ trợ, tổng số tiền bạn đọc của Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) được trao đến hoàn cảnh cháu Lý Thị Mộng Dung (phường Xuân Hương – Đà Lạt) là 27,5 triệu đồng.

Ngày 16-7, Báo SGGP phối hợp với UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) thăm hỏi, trao số tiền 6,5 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ lần 2 cho cháu Lý Thị Mộng Dung (15 tuổi), nhân vật trong bài viết Mong giúp đỡ gia đình có bé gái bị bại não đăng trên Báo SGGP ngày 11-5-2026.

Anh Lý Thanh Điền (cha của cháu bé) nhận hỗ trợ đợt 2 và gửi lời cảm ơn đến Báo SGGP và bạn đọc đã quan tâm, giúp đỡ gia đình

Sau 2 đợt hỗ trợ, tổng số tiền bạn đọc đã trao đến hoàn cảnh cháu Lý Thị Mộng Dung là 27,5 triệu đồng. Anh Lý Thanh Điền ( cha của cháu bé) gửi lời cảm ơn Báo SGGP và bạn đọc đã quan tâm, giúp đỡ gia đình có thêm điều kiện chữa bệnh cho con.

Trước đó, Báo SGGP thông tin cháu Lý Thị Mộng Dung bị bại não nằm một chỗ nhiều năm. Vì hoàn cảnh khó khăn nên 4 em ruột của Dung (từ 8 tuổi đến 11 tuổi) được xin theo học lớp tình thương tại Đà Lạt. Gia đình gồm 7 thành viên chật vật xoay xở với cuộc sống.

Do con gái lớn bị bệnh nên vợ anh Điền chủ yếu ở nhà chăm sóc con, anh Điền là lao động chính trong nhà với công việc trông coi kho, thu nhập không ổn định.

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ĐOÀN KIÊN