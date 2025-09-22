Bánh Trung thu hạ giá sớm

Còn nửa tháng nữa mới đến rằm tháng Tám âm lịch (Tết Trung thu), nhưng một số cửa hàng ở TPHCM đã treo bảng giảm giá bánh Trung thu.

Bánh nhân truyền thống như thập cẩm, đậu xanh, mè đen… được khuyến mãi từ 30%-50%, thậm chí trên một số sàn thương mại điện tử giảm giá tới 69%.

Ví dụ, bánh loại 150-200g có giá từ 50.000-135.000 đồng/bánh tùy loại, thấp hơn so với mức niêm yết cách nay 1 tháng.

Riêng dòng bánh hướng đến nhu cầu tiêu dùng lành mạnh như ít đường, nhân hạt dinh dưỡng, rong biển, yến sào, bào ngư… vẫn giữ mức giá ổn định, từ 90.000-300.000 đồng/chiếc, tùy trọng lượng, thương hiệu.

Theo AEON Việt Nam, sức mua thời điểm này tăng từ 5%-10% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ghi nhận tăng mạnh từ đối tượng khách hàng doanh nghiệp.

Tương tự, hệ thống Co.opmart, MM Mega Market, GO!… cũng thông tin sức mua tăng nhẹ, đồng thời có thêm các ưu đãi cho khách mua bánh, mua lồng đèn trang trí các loại.

