Kinh tế

Thị trường

Bánh Trung thu hạ giá sớm

SGGP

Còn nửa tháng nữa mới đến rằm tháng Tám âm lịch (Tết Trung thu), nhưng một số cửa hàng ở TPHCM đã treo bảng giảm giá bánh Trung thu.

Người dân xếp hàng chờ mua bánh tại Phố Huế (Hà Nội)
Người dân xếp hàng chờ mua bánh tại Phố Huế (Hà Nội)

Bánh nhân truyền thống như thập cẩm, đậu xanh, mè đen… được khuyến mãi từ 30%-50%, thậm chí trên một số sàn thương mại điện tử giảm giá tới 69%.

Ví dụ, bánh loại 150-200g có giá từ 50.000-135.000 đồng/bánh tùy loại, thấp hơn so với mức niêm yết cách nay 1 tháng.

Riêng dòng bánh hướng đến nhu cầu tiêu dùng lành mạnh như ít đường, nhân hạt dinh dưỡng, rong biển, yến sào, bào ngư… vẫn giữ mức giá ổn định, từ 90.000-300.000 đồng/chiếc, tùy trọng lượng, thương hiệu.

Theo AEON Việt Nam, sức mua thời điểm này tăng từ 5%-10% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ghi nhận tăng mạnh từ đối tượng khách hàng doanh nghiệp.

Tương tự, hệ thống Co.opmart, MM Mega Market, GO!… cũng thông tin sức mua tăng nhẹ, đồng thời có thêm các ưu đãi cho khách mua bánh, mua lồng đèn trang trí các loại.

Tin liên quan
GIA HÂN

Từ khóa

bánh Trung thu giảm giá lồng đèn ưu đãi khuyến mãi

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn