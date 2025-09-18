Thị trường bánh Trung thu 2025: Nhiều loại giá, sức tiêu thụ chậm

Còn chưa đầy 3 tuần là đến rằm tháng Tám Âm lịch, thị trường bánh Trung thu tại Hà Nội, TPHCM và nhiều địa phương trên cả nước đang vào giai đoạn “chạy nước rút”.

Các sạp bánh dựng tràn vỉa hè đường Ngô Thì Nhậm (Hà Đông - Hà Nội), lấn chiếm lối đi của người đi bộ

Trăm hoa đua nở

Trên nhiều tuyến phố trung tâm, chợ dân sinh, khu dân cư… các quầy bánh đã mọc lên san sát. Tuy nhiên, khảo sát của PV Báo SGGP cho thấy, sức mua trực tiếp còn chậm, trái ngược cảnh hàng hóa, ánh đèn và màu sắc trang trí rực rỡ.

Tại Hà Nội, từ khoảng 1-2 tuần nay, đi dọc các tuyến phố Lạc Long Quân, Hồ Tùng Mậu, Hoàng Quốc Việt, Lê Văn Lương - Tố Hữu, Xuân Thủy, Cầu Giấy… dễ bắt gặp hàng loạt gian hàng dựng nhanh bằng khung sắt, đèn nhấp nháy, bày các loại bánh Trung thu của các nhãn hiệu như K.Đ, H.N, MS, M.H, B.N...

Ở chợ Hàng Da (Hà Nội), nhiều quầy mở cửa cả ngày nhưng khách vẫn thưa thớt. Một chủ sạp cho biết, khách chủ yếu chờ cuối tuần hoặc gần sát rằm mới mua nhiều để biếu tặng.

Ngược lại, một số điểm bán ở khu phố cổ và trung tâm Hà Nội, khách lại chen chúc từ sáng sớm. Tại một tiệm trên phố Huế, ngày nào cũng có hàng dài khách xếp hàng chờ mua, phần lớn để biếu.

Người dân xếp hàng chờ mua bánh tại Phố Huế (Hà Nội)

Theo khảo sát của chúng tôi, xu hướng năm nay là dòng sản phẩm “healthy” ít ngọt, nguyên liệu tự nhiên, hướng đến khách hàng trẻ. Các mẫu bánh hình cờ đỏ sao vàng, bản đồ chữ S, nhân vật Capybara, Labubu… được săn lùng, giá 85.000 - 270.000 đồng/chiếc.

Bánh phổ thông có giá 40.000 - 80.000 đồng/chiếc. Các dòng cao cấp, hộp quà tặng từ 500.000 đồng đến vài triệu đồng/hộp.

Tại một quầy bánh trên đường Lạc Long Quân, các sản phẩm biếu tặng kèm rượu vang giá 1,9 triệu đồng/hộp. Năm nay, Kinh Đô công bố dải giá từ 45.000 đồng/chiếc đến 5 triệu đồng/hộp “Trăng vàng Long Ngư vọng nguyệt” với thiết kế sơn mài. Một số khách sạn 4-5 sao cũng mở gian hàng, niêm yết 760.000 đồng/hộp.

Bánh Trung thu lậu vẫn tái xuất

Ngoài lấn chiếm vỉa hè, làm mất trật tự đô thị, nguy cơ mất an toàn thực phẩm, hàng nhái - hàng lậu hiện vẫn đáng lo. Từ ngày 9-9 đến nay, lực lượng quản lý thị trường ở Hà Nội đã phát hiện nhiều vụ kinh doanh bánh kẹo không rõ nguồn gốc.

Ngày 12-9, Đội Quản lý thị trường số 11 phát hiện 1.022 bánh nướng nhập lậu Trung Quốc (tại phường Phú Lương) và 120 chiếc mang nhãn YUEMAN DONGFANG (phường Dương Nội).

Lực lượng chức năng phát hiện một cơ sở nhập lậu bánh Trung thu Trung Quốc tại phường Hà Đông (Hà Nội)

Cùng ngày, Đội số 15 và công an kiểm tra cơ sở ở Hoàng Mai, phát hiện 1.214 bánh trung thu, bánh gấu nhập ngoại. Ngày 15-9, kiểm tra cơ sở tại phường Lĩnh Nam, đội này tiếp tục phát hiện 450 bánh không ghi xuất xứ.

Lực lượng quản lý thị trường và công an ngăn chặn tình trạng kinh doanh bánh Trung thu lậu tại các phường: Hà Đông, Dương Nội, Phú Lương… (Hà Nội)

Để ngăn chặn hàng giả, kém chất lượng và bảo vệ người tiêu dùng, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã ban hành kế hoạch kiểm tra dịp Tết Trung thu 2025.

Ông Trịnh Quang Đức, Chi cục trưởng, cho biết đơn vị đã chỉ đạo Đội số 1 tập trung kiểm tra các doanh nghiệp nhập khẩu, Đội số 14 giám sát về nhãn hàng hóa và xuất xứ, còn Đội số 17 kiểm soát chất lượng bánh Trung thu các loại, đặc biệt là nguy cơ dùng phụ gia nhập lậu.

PHÚC HẬU