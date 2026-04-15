Bảo đảm đủ trường lớp là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cấp bách và lâu dài

Chiều 15-4, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM có buổi làm việc với đại diện các sở, ngành, UBND 168 phường, xã, đặc khu về công tác xây dựng trường học.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết, từ nay đến hết năm 2026, thành phố dự kiến đưa vào sử dụng thêm 1.200 phòng học, năm 2027 thêm 1.500 phòng, cơ bản đáp ứng nhu cầu chỗ học vào cuối năm 2027; phấn đấu đến năm 2030 đạt tỷ lệ 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học.

Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng số lượng mà còn phải nâng cao chất lượng. Thực tế ở bậc mầm non, dù số cơ sở lớn nhưng 62% là ngoài công lập, nhiều nơi diện tích phòng học nhỏ hẹp, thiếu sân chơi, chưa đáp ứng yêu cầu giáo dục chất lượng cao.

Liên quan đến giải pháp, các ý kiến thảo luận tại buổi làm việc tập trung vào nhóm vấn đề về quy hoạch quỹ đất và cơ chế đầu tư phát triển trường lớp.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân đề nghị các địa phương rà soát lại tất cả quỹ đất giáo dục, siết chặt quản lý đối với kế hoạch xây dựng trường học trong các dự án đầu tư bất động sản, không để xảy ra tình trạng đất xây trường bị chuyển đổi mục đích sử dụng. Đặc biệt, để hoàn thành mục tiêu 80% trường học đạt chuẩn quốc gia vào năm 2030 thì các dự án xây dựng mới trường học triển khai trong giai đoạn này phải đảm bảo chuẩn quốc gia.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đề nghị Sở GD-ĐT làm đầu mối tổng hợp nhu cầu trường lớp theo từng cấp học để điều tiết hợp lý trên toàn địa bàn, tránh đầu tư cục bộ; đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng, cải thiện môi trường học tập, khắc phục tình trạng trường lớp chật hẹp, thiếu sân chơi, đảm bảo cả hai yêu cầu về số lượng và chất lượng.

Kết luận tại buổi làm việc, đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của UBND TPHCM, các sở ngành, UBND phường, xã trong triển khai xây dựng trường lớp, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nêu rõ, các địa phương tiếp tục hoàn thiện báo cáo, đánh giá đầy đủ, không bỏ sót nội dung, sát thực trạng hệ thống trường lớp, làm rõ khu vực nào còn thiếu trường lớp, thiếu giáo viên, nhất là địa bàn áp lực tăng dân số cơ học cao; đồng thời chủ động đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm đầy đủ chỗ học cho học sinh trên địa bàn.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị chuyển đổi vai trò của nhà nước từ cơ quan chủ trì việc xây trường sang quản trị, thiết kế hệ sinh thái trường học. Theo đó, TPHCM sẽ thí điểm nhiều mô hình kiểu mẫu về giáo dục và đào tạo, vừa đảm bảo độ bao phủ, vừa đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, không để một ai bị bỏ lại phía sau, quan tâm trẻ em yếu thế, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Các địa phương cần rà soát, xác định quỹ đất phát triển giáo dục, hình thành danh mục theo hướng đồng bộ giữa các địa bàn, làm rõ hơn mức độ sẵn sàng triển khai của từng khu đất, gắn chặt với danh mục dự án, tiến độ thực hiện và khả năng bố trí nguồn lực, không dàn trải, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Xác định mục tiêu trước mắt là các năm học 2026-2027; 2027-2028 và kế hoạch trong những năm tiếp theo của từng địa bàn theo từng cấp học. (Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM)

Đồng thời, phải xử lý dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng đối với từng dự án, không để xảy ra tình trạng xây dựng kéo dài, lãng phí nguồn lực. Ngoài ra, công tác xây dựng trường lớp phải đảm bảo đồng bộ giữa cơ sở vật chất và đào tạo, tuyển dụng đội ngũ nhà giáo. Riêng công tác quản trị trường học cần triển khai theo hướng chủ động, dự báo trước tình hình biến động học sinh.

Đồng chí yêu cầu Đảng ủy các phường, xã, đặc khu nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo UBND cùng cấp phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và các sở, ngành liên quan đối với việc rà soát, phát triển mạng lưới trường, lớp trên địa bàn; chủ động cập nhật, dự báo sát tình hình biến động dân số, nhất là dân số cơ học, để kịp thời đề xuất nhu cầu đầu tư trường lớp phù hợp.

Đặc biệt, cần kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý các trường hợp sử dụng đất chưa đúng mục đích, chậm triển khai; chủ động đề xuất bổ sung quỹ đất, điều chỉnh quy hoạch nhằm bảo đảm đủ điều kiện triển khai các dự án xây dựng trường học.

Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trong việc chuẩn bị danh mục dự án đầu tư, nhất là các dự án có thể triển khai theo hình thức xã hội hóa, PPP; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, tính khả thi của đề xuất và tiến độ thực hiện trên địa bàn.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Thành ủy về kết quả thực hiện trên địa bàn; kịp thời báo cáo, đề xuất các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để được xem xét, chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, việc bảo đảm đủ trường, lớp cho học sinh là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cấp bách và lâu dài. Do đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt, hiệu quả, kiên quyết không để xảy ra tình trạng thiếu chỗ học trên địa bàn thành phố.

THU TÂM