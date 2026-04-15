Hỗ trợ tối đa cho học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây

Văn phòng UBND TPHCM vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường về vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới, TPHCM).

Học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây sau giờ tan học

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, sau khi xảy ra vụ việc, Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Sở GD-ĐT đã cùng UBND phường Bình Quới, Trường Tiểu học Bình Quới Tây và các đơn vị có liên quan đã khẩn trương xử lý theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng yêu cầu rút kinh nghiệm về công tác phối hợp, thông tin báo cáo của các ngành, địa phương; công tác chăm lo cho học sinh bị triệu chứng, nhập viện và công tác hậu cần phục vụ bán trú sau khi vụ việc.

Nhằm nâng cao hiệu quả ứng phó các vụ việc tương tự có thể xảy ra, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đề nghị các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện quy trình phối hợp.

Trong đó, Sở An toàn thực phẩm được giao chủ trì xây dựng kịch bản xử lý khi xảy ra nghi ngộ độc, đóng vai trò điều phối, tổng tham mưu và là đầu mối cung cấp thông tin báo chí. Các đơn vị liên quan như Sở Y tế, Sở GD-ĐT, Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Quản lý các khu chế xuất - khu công nghiệp và địa phương phải chủ động thông tin theo chức năng, nhưng đảm bảo thống nhất số liệu, thời điểm công bố với Sở An toàn thực phẩm.

Công tác điều tra, xử lý cần bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; đồng thời với các vụ việc lớn, nhạy cảm phải chủ động, kịp thời hơn trong cung cấp thông tin để tránh gây hoang mang và hạn chế tin sai lệch, xuyên tạc gây ảnh hưởng đến tổ chức và cá nhân.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng đề nghị xây dựng “cẩm nang” xử lý tình huống, thiết lập đường dây nóng hỗ trợ địa phương; đồng thời cho rằng, việc phân cấp, phân quyền, ủy quyền cho UBND phường, xã, đặc khu thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở "Kinh doanh dịch vụ ăn uống" trong bối cảnh hiện nay là cần thiết.

Do đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị Sở An toàn thực phẩm khẩn trương thực hiện một cách thận trọng, thấu đáo, đảm bảo tính thống nhất, có tính đến năng lực của các địa phương, có biện pháp hỗ trợ, bồi dưỡng nghiệp vụ, thậm chí điều động, biệt phái nhân sự hỗ trợ các địa phương trong thời gian đầu.

Đối với Trường Tiểu học Bình Quới Tây, Phó Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở An toàn thực phẩm khẩn trương tư vấn, hỗ trợ nhà trường chọn tạm nhà cung cấp suất ăn mới uy tín, chất lượng, với chi phí tương tự để cha mẹ học sinh an tâm lao động, làm việc; Sở Y tế theo dõi chặt chẽ các trường hợp nhập viện, điều trị tại các cơ sở y tế; chỉ đạo các cơ sở y tế quan tâm, chăm sóc tốt hơn, để các em học sinh sớm hồi phục và trở lại trường học, nhất là các học sinh cuối cấp học; Sở GD-ĐT hỗ trợ nhà trường trong công tác nghiệp vụ của ngành; đặc biệt rà soát các học sinh có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ, huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ chi trả các khoản chi phí điều trị có liên quan.

THU TÂM