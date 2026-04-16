TPHCM có 4 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chuyên năm học 2026-2027

Học sinh tham gia Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2025-2026 tại TPHCM

Theo đó, năm học 2026-2027, TPHCM có 4 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chuyên gồm: THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (khu vực 1), THPT chuyên Hùng Vương (khu vực 2), THPT chuyên Lê Quý Đôn (khu vực 3).

Các môn học tuyển sinh lớp 10 chuyên gồm: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp và Tin học.

Trong đó, đối với lớp chuyên Tiếng Anh, thí sinh đăng ký theo một trong hai hình thức sau:

+ Chuyên tiếng Anh: Thí sinh dự thi một bài thi môn chuyên Anh.

+ Chuyên tiếng Anh (theo Đề án 5695): Thí sinh dự thi một bài thi môn chuyên Anh theo Đề án 5695 gồm tiếng Anh và Toán, Khoa học bằng tiếng Anh.

Đối với lớp chuyên Tin học, thí sinh dự thi bài thi môn Tin học bằng một trong các ngôn ngữ lập trình: Pascal, C++ hoặc Python.

Đối tượng dự tuyển lớp 10 chuyên là học sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục THCS tại TPHCM hoặc các tỉnh, thành phố khác, trong độ tuổi quy định, có kết quả đánh giá rèn luyện và đánh giá học tập cả năm học của các lớp 6, 7, 8 từ Khá trở lên, riêng năm lớp 9 phải là Tốt.

Học sinh hoàn thành chương trình giáo dục THCS tại TPHCM đăng ký dự tuyển lớp 10 chuyên theo hình thức trực tuyến trên trang tuyển sinh của thành phố tại địa chỉ: ts10.hcm.edu.vn. Mỗi học sinh có thể đăng ký tối đa 2 nguyện vọng vào trường chuyên. Thí sinh đã đăng ký loại hình chuyên sẽ không được đăng ký tiếng Anh tích hợp (Theo Đề án 5695) tại các trường thường.

Đối với học sinh hoàn thành chương trình giáo dục THCS tại các tỉnh thành khác có nguyện vọng thi 2/4 trường chuyên tại TPHCM nộp đơn đăng ký dự thi tập trung tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (số 235 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán, TPHCM).

Điểm xét tuyển vào lớp 10 chuyên là tổng điểm ba bài thi Ngữ văn, Ngoại ngữ, Toán (hệ số 1) và điểm môn chuyên (hệ số 2).

Hội đồng xét tuyển chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10, dự thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.

Học sinh trúng tuyển nguyện vọng nào bắt buộc học ở nguyện vọng đó. Sở GD-ĐT TPHCM không giải quyết các trường hợp thay đổi thứ tự, nguyện vọng, môn chuyên khi đã hết thời gian đăng ký theo quy định.

Nếu không trúng tuyển lớp 10 chuyên, học sinh hoàn thành chương trình giáo dục THCS tại TPHCM vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 THPT thường theo 3 nguyện vọng đã đăng ký.

Thí sinh đã xác nhận nộp hồ sơ trúng tuyển lớp 10 chuyên và nộp hồ sơ vào trường trúng tuyển sẽ không được tham gia dự tuyển ở 3 nguyện vọng lớp 10 thường.

Thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi đăng ký phúc khảo trong vòng 3 ngày sau khi Sở GD-ĐT TPHCM công bố kết quả điểm bài thi.

Tùy tình hình thí sinh nhập học thực tế, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ quyết định tổ chức thi tuyển bổ sung sau thời điểm kết thúc năm học.

THU TÂM