Bảo đảm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh

Tại hội nghị, Thủ tướng đánh giá vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và phụ cận là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, môi trường sinh thái, đối ngoại, là “cửa ngõ" phía Nam của đất nước và gắn liền với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Theo Thủ tướng, bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL còn những tồn tại, hạn chế; an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc Khmer ở đây còn tiềm ẩn vấn đề khó khăn.

Để khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế, Thủ tướng yêu cầu các ban, bộ, ngành, địa phương xác định bảo đảm an ninh trật tự là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách, thường xuyên, lâu dài, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối và toàn diện của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương và sức mạnh của toàn dân, trong đó người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương chịu trách nhiệm chính, toàn diện, trước hết.

Trên tinh thần tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, làm việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các ban, bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, phải bảo đảm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh và thực hiện ngay từ cơ sở theo phương châm "4 tại chỗ", đặt dưới sự chỉ đạo thống nhất của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp nhịp nhàng của các cơ quan chức năng.

Thủ tướng nhấn mạnh, các ban, bộ, ngành, địa phương phải tập trung triển khai thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo; thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, tạo việc làm, giải quyết mâu thuẫn, bức xúc; thúc đẩy tính tích cực, ý chí tự lực, tự cường của đồng bào trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo tồn, phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa, tín ngưỡng truyền thống; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, tạo nền tảng vững chắc trong công tác phòng ngừa xã hội; loại trừ, xóa bỏ các nguyên nhân, điều kiện, các yếu tố mà các thế lực thù địch, phản động có thể lợi dụng.

Trước mắt, trong năm 2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao các ban, bộ, ngành, địa phương hoàn thành 7 nhóm nhiệm vụ lớn, trọng tâm chủ yếu về chăm lo, phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế vùng ĐBSCL. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo tháo gỡ, khơi thông.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, thời gian qua, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động chống phá nhằm gây mất an ninh trật tự của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm tại khu vực ĐBSCL được quán triệt, thực hiện có hiệu quả. Qua đó, tạo điều kiện, môi trường an ninh, an toàn phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống về mọi mặt của người dân và phụ cận.

Song, với tinh thần không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, Chính phủ tổ chức hội nghị nhằm thống nhất nhận thức, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ phát triển nhanh và bền vững ĐBSCL và phụ cận.

Trong đó, tập trung các nhiệm vụ, giải pháp mang tính chất "đột phá", tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, "điểm nghẽn" để tập trung mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự vùng ĐBSCL và phụ cận, không để bị động, đột xuất, bất ngờ, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, "điểm nóng" về an ninh trật tự.

Cũng tại hội nghị này, các đại biểu đã đánh giá khái quát về tình hình công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn ĐBSCL và phụ cận; kết quả đạt được; những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân và những nguy cơ, yếu tố tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự và đưa các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL và phụ cận thời gian tới.

