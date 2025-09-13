Bảo đảm ngành y tế phát triển bền vững

Việc Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân không chỉ mang tính cấp thiết mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng đối với một lĩnh vực có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

Thực tiễn cho thấy, sau nhiều nỗ lực đổi mới, ngành y tế nước ta đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, song vẫn đối mặt với không ít thách thức, như mô hình bệnh tật chuyển dịch nhanh với gánh nặng bệnh không lây nhiễm, tình trạng quá tải bệnh viện, sự thiếu hụt nhân lực y tế ở nhiều địa phương, bất cập trong cơ chế tài chính, cùng tác động kéo dài của dịch bệnh và biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh đó, Nghị quyết số 72-NQ/TW được kỳ vọng sẽ là bước đột phá để tháo gỡ điểm nghẽn, mở ra hướng đi mới cho ngành y tế.

Điểm nhấn quan trọng của nghị quyết là sự đồng bộ giữa mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân với các giải pháp mang tính căn cơ: xây dựng hệ thống y tế công bằng, hiệu quả, hiện đại; nâng cao năng lực y tế dự phòng và y tế cơ sở; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và cung ứng dịch vụ; đổi mới cơ chế tài chính; chú trọng chính sách đãi ngộ, phát triển đội ngũ cán bộ y tế - lực lượng nòng cốt của hệ thống. Đây là những trụ cột then chốt để bảo đảm cho ngành y tế phát triển bền vững.

Xã hội kỳ vọng nghị quyết này sẽ tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ từ khâu dự phòng đến điều trị, từ quản trị hệ thống đến phát triển nguồn nhân lực. Cơ chế, chính sách mới sẽ là động lực để đội ngũ thầy thuốc yên tâm công tác, cống hiến hết mình, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào ngành y. Để Nghị quyết số 72-NQ/TW thực sự đi vào cuộc sống, điều quan trọng nhất là sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sự giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức, đoàn thể; và trên hết là sự chung sức, đồng lòng của toàn ngành y tế. Mỗi địa phương, mỗi bệnh viện, mỗi cán bộ y tế đều có trách nhiệm biến những định hướng lớn của nghị quyết thành hành động cụ thể, thiết thực.

THÀNH SƠN