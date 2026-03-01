Mang lá phiếu bầu cử đến cử tri nơi biển đảo tiền tiêu

Ngày 1-3, sau 3 ngày xuất phát từ đất liền, Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân đã đến Cụm Ba Kè - điểm bầu cử xa nhất trên thềm lục địa phía Nam, tổ chức bỏ phiếu sớm cho cử tri trên tàu Hải An 68 và Nhà giàn DK1/9.

Khi đến bãi cạn Ba Kè, Đoàn công tác số 1 tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên thềm lục địa phía Nam.

Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc

Sau lễ tưởng niệm, Tổ xuồng của Tàu Trường Sa 04 đón thuyền viên tàu Hải An 68 sang tàu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân ngay trên biển.

Tổ bầu cử mang thùng phiếu lên nhà giàn DK1/9

Anh Võ Tá Thanh, thuyền viên tàu Hải An 68, cho biết tàu làm việc trên biển hơn 1 tháng và dự kiến không có mặt ở đất liền trong ngày bầu cử nên đã liên hệ Tàu Trường Sa 04 để bầu cử sớm.

Theo anh Võ Tá Thanh, không gian trang trí trên tàu cùng những khúc hát về bầu cử tạo không khí ngày hội non sông như ở đất liền; các cử tri cũng đã nghiên cứu kỹ về ứng cử viên để lựa chọn người xứng đáng đại diện tiếng nói cử tri.

Cử tri tàu Hải An 68 tìm hiểu về tiểu sử các ứng viên

Kết thúc bầu cử trên tàu, Tổ bầu cử sớm khẩn trương chuẩn bị vật chất, trang bị và xuồng cơ động lên Nhà giàn DK1/9 để tổ chức bỏ phiếu cho cử tri đang làm nhiệm vụ.

Công tác trang trí khánh tiết trên nhà giàn DK1/9

Quang cảnh bầu cử trên nhà giàn DK1/9

Công tác bầu cử tại nhà giàn được thực hiện chặt chẽ, cử tri được cung cấp đầy đủ thông tin người ứng cử, được phổ biến thể lệ, nội quy bỏ phiếu đúng trình tự, quy định. Công tác trang trí, khánh tiết trên nhà giàn được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm không khí trang trọng của ngày hội.

Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân, Tổ trưởng tổ bầu cử hướng dẫn bầu cử cho các cử tri trên Nhà giàn DK1/9

Trung sĩ Trần Đăng Khoa (SN 2006, quê Tiền Giang) lần đầu tham gia bầu cử, bày tỏ xúc động khi hoàn thành quyền và trách nhiệm công dân tại nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc.

Công tác bầu cử diễn ra nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định bầu cử

Các chiến sĩ của nhà giàn DK1-9 lần đầu tiên được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên biển. Ảnh: PHƯƠNG MAI

Trước đó, trên hải trình đến Cụm Ba Kè, ngày 27-2, Tổ bầu cử đã tổ chức bầu cử cho cử tri của 4 tàu thuộc Hải đoàn 128 và Hải đoàn 129 (Quân chủng Hải quân) đang làm nhiệm vụ tại khu vực mỏ Bạch Hổ.

MẠNH THẮNG - VĂN ĐƯỜNG