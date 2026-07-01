Hà Nội triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho hơn 9,2 triệu người dân

Bắt đầu từ sáng nay 1-7, Hà Nội triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí cho người dân trên địa bàn thành phố, đánh dấu bước khởi đầu chính sách chăm sóc sức khỏe toàn dân có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Theo Sở Y tế Hà Nội, đối tượng được khám sức khỏe là người dân sinh sống tại Hà Nội, thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên, có xác nhận qua VNeID. Qua thống kê của sở, sẽ có khoảng 9,2 triệu người dân được khám sàng lọc sức khỏe miễn phí. Đặc biệt, trong thời gian đầu, Hà Nội ưu tiên khám cho nhóm người cao tuổi, khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, mắc bệnh mạn tính, vùng khó khăn, với khoảng 1,7 triệu người; tiếp đó là nhóm trẻ em, người lao động tự do với khoảng 2 triệu người.

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội và chính quyền xã Vĩnh Thanh kiểm tra công tác khám sức khỏe cho người dân xã Vĩnh Thanh. Ảnh: Sở Y tế Hà Nội

Cùng với đó, thành phố cũng ưu tiên khám sức khỏe cho người dân tại 16 phường, xã ven sông Hồng, gồm: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng.

Người dân tại nhiều xã, phường ở Hà Nội bắt đầu được khám sức khỏe miễn phí và sàng lọc bệnh tật. Ảnh: Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí chính thức được triển khai đồng loạt, đánh dấu bước khởi đầu chính sách chăm sóc sức khỏe toàn dân có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Hà Nội. Chương trình không chỉ góp phần phát hiện sớm bệnh tật mà còn hiện thực hóa mục tiêu để mỗi người dân thủ đô đều được quản lý sức khỏe chủ động, toàn diện và liên tục theo vòng đời, nâng cao chất lượng sống, đảm bảo an sinh bền vững. Đây là chương trình có ý nghĩa đặc biệt trong thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, cùng Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân thủ đô.

Hà Nội huy động nhiều bệnh viện lớn và trang thiết bị hiện đại để khám sức khỏe cho người dân trên địa bàn thành phố. Ảnh: Sở Y tế Hà Nội

Để công tác khám sức khỏe cho người dân đạt hiệu quả tốt nhất, Sở Y tế Hà Nội đã phân công nhiều bệnh viện hàng đầu của thành phố, các phòng khám đa khoa trực tiếp cử bác sĩ khám và hỗ trợ trang thiết bị cho các trạm y tế. Sở Y tế cũng hướng dẫn các xã, phường rà soát, lập danh sách khám để làm căn cứ tổ chức khám và mời người dân tham gia khám, tránh bỏ sót đối tượng thụ hưởng chính sách.

MINH KHANG