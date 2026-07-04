Đội tuyển Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi đoạt giải nhất hội thi “Thầy thuốc giỏi chuyên môn, vững BHYT”

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đại diện Sở Y tế TP trao giải cho các đội. QUANG HUY

Hội thi lần 2-2026 có 566 thầy thuốc là lãnh đạo các khoa, phòng của các đơn vị đến từ 77 bệnh viện/trung tâm y tế khu vực có giường bệnh tham dự vòng sơ loại ngày 12-6. Kết quả, có 50 thí sinh xuất sắc tiếp tục bước vào Vòng chung kết.

Nếu như tại hội thi lần 1-2024, các thí sinh tham gia thi với hình thức cá nhân, tính điểm độc lập và trải qua 3 vòng thi, thì ở hội thi lần 2-2026, các đơn vị được thành lập đội thi ngay từ đầu. Mỗi đội gồm 5 thành viên đại diện cho nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau như bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, kế toán và kỹ sư công nghệ thông tin đang giữ vai trò quản lý tại đơn vị. Hội thi được tổ chức qua 2 vòng thi gồm vòng thi trắc nghiệm trực tuyến và vòng chung kết xử lý tình huống thực tế trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao Giấy chứng nhận cho đội đoạt giải nhất. QUANG HUY

"Để hỗ trợ các đội thi chuẩn bị tốt về chuyên môn, Sở Y tế TPHCM đã công bố bộ câu hỏi gồm 845 câu hỏi được xây dựng từ nhiều văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến khám chữa bệnh BHYT, thanh toán BHYT, đấu thầu thuốc, kê đơn, chuẩn dữ liệu đầu ra và quản lý hồ sơ bệnh án điện tử. Đồng thời trong danh mục tài liệu tham khảo của hội thi gồm các văn bản mới được cập nhật đến năm 2026, giúp thí sinh không chỉ ôn tập kiến thức pháp luật mà còn nâng cao năng lực vận dụng quy định vào thực tiễn công tác khám chữa bệnh và quản lý bệnh viện", TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM, Trưởng Ban tổ chức cho hay.

Giám đốc BHXH TP Lò Quân Hiệp trao huy chương cho đội đoạt giải nhì. QUANG HUY

PGS.TS. BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP trao giải cho đội đoạt giải nhì. QUANG HUY

Các cổ động viên đến từ các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố. QUANG HUY

Kết quả, đội thi Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi đoạt giải nhất, đội thi Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM giành giải nhì, đội thi Bệnh viện Nhân dân Gia định đoạt giải ba. Các đội Bệnh viện đa khoa Bình Dương, Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn, Bệnh viện Mắt Bà Rịa Vũng Tàu, Bệnh viện đa khoa Tân Phú, Bệnh viện đa khoa Tân Định và Trung tâm y tế khu vực Phú Giáo đoạt giải Khuyến khích.

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