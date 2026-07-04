Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc: Phát triển hệ thống bệnh viện cửa ngõ thành các cực y tế chuyên sâu

Ngày 4-7, tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi, Đoàn công tác của Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc về phát triển 3 bệnh viện cửa ngõ thành phố.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại buổi làm việc. QUANG HUY

Số lượng và chất lượng khám chữa bệnh tăng mạnh

PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hào, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn cho biết, bệnh viện đang từng bước khẳng định năng lực chuyên môn, mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, mang đến cho người dân cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.

6 tháng đầu năm ghi nhận sự tăng trưởng mạnh ở các lĩnh vực chuyên môn khi bệnh viện có hơn 228.000 lượt khám ngoại trú (tăng 22,7% so với cùng kỳ năm 2025); trên 20.700 lượt cấp cứu (tăng 17,2%) và 15.100 lượt điều trị nội trú (tăng 33,1%). Bên cạnh đó, bệnh viện đã thực hiện gần 900 ca phẫu thuật, hơn 97.000 thủ thuật, hơn 845.000 xét nghiệm và trên 140.000 lượt chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng.

Song song với đó công suất sử dụng giường bệnh tiếp tục được cải thiện, phản ánh sự tin tưởng ngày càng cao của người dân đối với chất lượng điều trị của bệnh viện. Đặc biệt, tỷ lệ chuyển tuyến tiếp tục giảm, chỉ còn 1,7%, cho thấy ngày càng nhiều người bệnh được chẩn đoán, điều trị hiệu quả ngay tại bệnh viện.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc chỉ đạo tại buổi làm việc. QUANG HUY

“Các số liệu trên là nhờ bệnh viện được hỗ trợ chuyên môn toàn diện bởi từ bệnh viện tuyến cuối của thành phố, thông qua mô hình “cầm tay chỉ việc”, đào tạo chuyên sâu, hội chẩn trực tiếp và trực tuyến, nhiều kỹ thuật chuyên sâu đã được triển khai thành công tại bệnh viện như điều trị tiêu sợi huyết trong đột quỵ cấp, phẫu thuật thay khớp háng, thay khớp gối, nội soi tái tạo dây chằng khớp gối…” PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hào chia sẻ.

TS.BS Cao Tấn Phước phát biểu tại buổi làm việc. QUANG HUY

Nói về kết quả đạt được của bệnh viện sau thời gian gần 1 năm vận hành, TS.BS Cao Tấn Phước, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức cho biết, bệnh viện ghi nhận sự gia tăng rõ rệt lượng bệnh nhân từ cấp cứu, khám chữa bệnh ngoại trú đến điều trị nội trú và phẫu thuật. Điển hình như khối khám chữa bệnh, số lượt ngoại trú hiện dao động từ 3.500 đến 4.200 lượt/ngày, tăng so với mức trung bình khoảng 3.000 lượt trước đó. Trong khi đó, số ca điều trị nội trú tăng từ khoảng 550 lên 750 - 900 trường hợp, ghi nhận mức tăng dao động khoảng 35% - 45%.

Còn theo BS.CKII Nguyễn Thành Phương, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi, số lượt khám ngoại trú và điều trị nội trú tăng qua từng năm. Đồng thời tỉ lệ bác sĩ có trình độ chuyên khoa I, chuyên khoa II và nhân viên có trình độ sau đại học ngày càng cao, tạo nền tảng quan trọng để bệnh viện không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Đại tá, TS.BS Bùi Đức Thành phát biểu tại buổi làm việc. QUANG HUY

Nói thêm về công tác hỗ trợ chuyên môn cho các bệnh viện cửa ngõ, PGS.TS.BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân, khẳng định bệnh viện đã hỗ trợ toàn diện về mặt chuyên môn cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi để giúp bệnh viện từng bước phát triển, trở thành BVĐK hạng I, chuyên sâu tuyến cuối.

Tương tự, Đại tá, TS.BS Bùi Đức Thành, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175 - Bộ Quốc phòng, cho biết đơn vị đang đẩy mạnh hỗ trợ các bệnh viện cửa ngõ phát triển chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình. Mục tiêu là mở rộng mạng lưới y tế chuyên sâu, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ phẫu thuật cột sống ít xâm lấn và công nghệ điều trị cơ xương khớp hiện đại ngay tại bệnh viện.

Hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng “đa tầng, đa cực, đa trung tâm”

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhận định, trong 2 năm trở lại đây, TPHCM đã có sự đầu tư công mạnh mẽ cho ngành y tế. Đơn cử như việc đầu tư xây dựng mới Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và bệnh viện thực hành của trường ở Cụm Y tế Tân Kiên, trở thành nơi đào tạo nhân lực y tế lớn nhất cả nước.

Thành phố đã đầu tư cho 3 bệnh viện đa khoa cửa ngõ tại Củ Chi, Hóc Môn và Thủ Đức với quy mô rất lớn, đồng bộ trang thiết bị hiện đại như hệ thống CT, MRI, DSA, ECMO… Các bệnh viện này cũng có từ 18 - 22 phòng mổ hiện đại, ngang tầm các bệnh viện tuyến cuối trên địa bàn. Đặc biệt, riêng Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức và Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn sẽ được đầu tư thêm hệ thống phẫu thuật robot.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức. HOÀNG HÙNG

“Định hướng của thành phố là xây dựng 3 bệnh viện cửa ngõ này thành các bệnh viện cực chuyên sâu. Trong thời gian tới, 3 bệnh viện cửa ngõ sẽ được nâng cao năng lực để sớm đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng I hoàn chỉnh, hướng tới đảm nhận vai trò tuyến cuối, nâng tổng số bệnh viện hạng I và tuyến cuối của TPHCM lên thành 25 bệnh viện”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, mặc dù đã có sự đầu tư mạnh mẽ cho các khu vực cửa ngõ nhưng các số liệu thực tế tại các khu vực cửa ngõ trọng điểm cho thấy áp lực phát triển giường bệnh vẫn còn rất lớn.

Tại khu vực Củ Chi, với dân số khoảng 588.000 người, hiện cần 2.030 giường bệnh và tăng lên 2.436 giường vào năm 2030. Dù đã có sự hiện diện của Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi (1.000 giường), Bệnh viện Củ Chi (300 giường) và Bệnh viện Xuyên Á (800 giường) nhưng tính đến năm 2030, khu vực này vẫn thiếu hụt hơn 300 giường bệnh.

Tương tự, khu vực Hóc Môn với dân số 774.000 người, hiện mới chỉ có một bệnh viện quy mô 1.000 giường bệnh, trong khi nhu cầu thực tế cần đến 2.695 giường bệnh trong năm nay và 3.234 giường bệnh vào năm 2030.

Đối với khu vực Thủ Đức, với quy mô dân số 1,2 triệu người cần 4.900 giường bệnh và phải đạt 5.880 giường vào năm 2030. Khu vực này vẫn còn thiếu khoảng 250 đến 750 giường bệnh tùy theo phương án tính toán phối hợp quân dân y.

Trang thiết bị y tế hiện đại tại phòng mổ áp lực âm của Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức. QUANG HUY

Để hoàn thiện và phát triển bền vững hệ thống y tế đa tầng – đa cực – đa trung tâm, nhất là phát triển hệ thống bệnh viện cửa ngõ, đưa y tế đến ngày càng gần dân, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho biết, thành phố sẽ tiếp tục đầu tư hơn nữa để nâng cao hơn nữa chất lượng và số lượng các bệnh viện cửa ngõ trong thời gian tới. UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan, xây dựng chế độ ưu đãi cho nhân viên y tế chuyên sâu đi luân phiên, đồng thời, 3 bệnh viện cửa ngõ phải phối hợp với địa phương bố trí cơ số nhà ở công vụ để nhân viên y tế tuyến trên yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài, từ đó giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao.

Song song với đó, TPHCM sẽ đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam khơi thông các nút thắt trong quy trình thanh toán Bảo hiểm y tế cho các bệnh viện hạng 1, tuyến cuối khi đến chỉ đạo tuyến tại các bệnh viện tuyến dưới, nhằm đảm bảo nguồn thu ổn định; cho phép chi trả cho hoạt động khám Bảo hiểm y tế lưu động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi làm việc với TPHCM đã nhắc nhở: Kết quả cao nhất, thành quả lớn nhất của quá trình tăng trưởng và phát triển thành phố phải trả lời bằng sự thụ hưởng của người dân ở mức độ cao nhất. Và đó cũng chính là mục tiêu cao nhất mà toàn ngành y tế và chính quyền thành phố chúng ta phải hướng tới. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM NGUYỄN PHƯỚC LỘC

QUANG HUY