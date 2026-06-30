Đúng giá, đủ trách nhiệm

Việc Bộ Y tế ban hành các quyết định phê duyệt giá dịch vụ y tế tại các bệnh viện cấp chuyên sâu tăng khoảng 4% là bước đi trong lộ trình “tính đúng, tính đủ” chi phí y tế. Đây không đơn thuần là bài toán kinh tế, mà là đòn bẩy thiết yếu để tái thiết lập chất lượng khám chữa bệnh nhằm mục tiêu xuyên suốt: Viện phí được điều chỉnh, chất lượng phục vụ đột phá tương xứng và người bệnh phải là chủ thể được hưởng lợi nhiều nhất.

Thực tế cho thấy, đằng sau một ca khám bệnh, một ca phẫu thuật, một giường bệnh là cả hệ thống quản trị: điện, nước, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị, vận hành hệ thống công nghệ thông tin, quản lý tài sản, bảo đảm an toàn người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn, xử lý chất thải y tế và rất nhiều khoản chi gián tiếp khác…

Nếu các chi phí này không được tính đúng, bệnh viện sẽ rất khó có nguồn lực để nâng cấp chất lượng. Máy móc cũ chậm được thay thế, hạ tầng xuống cấp khó cải tạo, công nghệ mới chậm triển khai, đời sống nhân viên y tế khó cải thiện. Khi đó, người chịu thiệt vẫn là người bệnh.Tuy nhiên, việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế chỉ có ý nghĩa khi tạo ra thay đổi thực chất trong chất lượng khám chữa bệnh.

Đây là điểm then chốt để chính sách nhận được sự đồng thuận xã hội. Người bệnh có thể chia sẻ với khó khăn của bệnh viện và họ cũng hiểu rằng một bệnh viện muốn sạch hơn, hiện đại hơn, ít quá tải hơn, có bác sĩ giỏi hơn thì phải có nguồn lực. Nhưng người bệnh không thể chấp nhận tình trạng giá tăng mà chất lượng không đổi.

Do đó, cùng với việc áp dụng giá mới, các bệnh viện cần công khai kế hoạch sử dụng nguồn thu tăng thêm. Nguồn lực ấy phải được chuyển hóa thành những cải thiện cụ thể: rút ngắn thời gian chờ khám; giảm thủ tục hành chính; mở rộng đăng ký khám trực tuyến; liên thông kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh; nâng cấp khu chờ, phòng bệnh, nhà vệ sinh; cải thiện bữa ăn, an ninh bệnh viện và hướng dẫn người bệnh.

Đặc biệt, thái độ phục vụ phải được xem là một phần của chất lượng y tế. Bệnh viện không chỉ là nơi chữa bệnh bằng thuốc men và kỹ thuật, mà còn là nơi người bệnh cần được trấn an, lắng nghe, giải thích và tôn trọng. Điều chỉnh giá dịch vụ y tế là một bước đi trong lộ trình cần thiết. Nhưng lộ trình ấy không thể dừng lại ở bảng giá.

Điều quan trọng hơn là phải hình thành một chuẩn mực mới trong quản trị bệnh viện công: thu đúng, chi đúng, công khai, minh bạch và lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo. Tính đúng, tính đủ không chỉ là tính đủ chi phí trực tiếp, chi phí nhân công hay chi phí quản lý. Tính đúng, tính đủ còn phải là tính đủ trách nhiệm phục vụ, tính đủ nghĩa vụ giải trình và tính đủ cam kết nâng cao chất lượng.

TS-BS HUỲNH MINH CHÍN Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM