Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc: Hướng đến mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chiều 3-7, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị quán triệt công tác triển khai khám sức khỏe định kỳ cho người dân TPHCM năm 2026 và đầu tư mở rộng các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, chủ trì hội nghị.

Tham dự có lãnh đạo Sở Y tế TPHCM cùng một số sở, ngành liên quan; lãnh đạo 36 xã, phường khu vực Tây Bắc thành phố.

Quang cảnh hội nghị

Theo Sở Y tế TPHCM, tính đến ngày 2-7, chương trình khám sức khỏe định kỳ cho người dân TPHCM năm 2026 đã triển khai tại 168/168 phường, xã, đặc khu. Toàn thành phố có 296 cơ sở khám, chữa bệnh tham gia khám sức khỏe miễn phí và 12 điểm khám lưu động.

Cùng với đó, từ ngày 1-7, TPHCM chính thức triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử trên ứng dụng Công dân số TPHCM. Đây được xem là bước chuyển từ khám sức khỏe toàn dân sang quản lý sức khỏe toàn dân theo vòng đời.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc biểu dương nỗ lực của Sở Y tế TPHCM trong chủ động phối hợp các sở, ngành, địa phương triển khai khám sức khỏe định kỳ cho người dân, gắn với dữ liệu dân cư và hồ sơ sức khỏe điện tử.

Đồng chí nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ được thực hiện với quyết tâm chính trị rất cao, hướng đến mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, bảo đảm mỗi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, chất lượng, công bằng, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc chủ trì hội nghị

Về hồ sơ sức khỏe điện tử, đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý, khi người dân được khám sức khỏe, các thông tin cần thiết phải được cập nhật đầy đủ lên hệ thống dữ liệu. Trường hợp phát hiện vấn đề cần kỹ thuật chuyên sâu, cơ sở y tế phải hướng dẫn, chuyển người dân đến nơi khám, chữa bệnh phù hợp, gắn với quyền lợi bảo hiểm y tế.

Đồng chí đánh giá cao việc Sở Y tế TPHCM đã trình UBND Thành phố xem xét chủ trương khám sức khỏe không phụ thuộc địa giới hành chính, nhằm tạo thuận lợi cho người dân cư trú một nơi nhưng học tập, làm việc, sinh sống ở nơi khác.

“Không vì cản trở bởi địa giới, giao thông mà để người dân không có khả năng tiếp cận dịch vụ y tế”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Để thực hiện khám sức khỏe toàn dân thành công, đồng chí nhấn mạnh, cần sự tổng hòa của nhiều giải pháp.

Trong đó, chú trọng tuyên truyền để người dân hiểu việc khám sức khỏe định kỳ được thực hiện theo danh mục, tiêu chuẩn của Bộ Y tế; đội ngũ thực hiện bảo đảm chuyên môn và các cơ sở y tế triển khai đúng định mức kỹ thuật của ngành.

Đồng chí cũng gợi mở, thời điểm nhập học là cao điểm có thể khai thác dữ liệu sức khỏe trẻ em; có thể phối hợp đồng bộ với doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ... để tổ chức khám sức khỏe cho người lao động.

Đồng thời, cần phân loại các nhóm đối tượng như: gia đình chính sách; người cao tuổi; nhóm yếu thế thuộc diện bảo trợ xã hội tại địa phương; phụ nữ, trẻ em; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; cán bộ, công chức, viên chức... Từ các nhóm này, thành phố tiếp tục mở rộng để hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe miễn phí toàn dân.

Đại diện các địa phương khu vực Tây Bắc thành phố dự hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc giao Sở Y tế TPHCM báo cáo UBND Thành phố việc khảo sát toàn diện khu vực Tây Bắc của thành phố, trên cơ sở đó lựa chọn bệnh viện hạng I, tuyến cuối đủ tiêu chuẩn, điều kiện để hình thành cơ sở 2, bệnh viện vệ tinh; từng bước bảo đảm đầy đủ điều kiện chuyên môn.

Song song đó, rà soát cơ sở vật chất, tính toán phát triển các bệnh viện chuyên khoa nhi, phụ sản, chấn thương chỉnh hình, đột quỵ… tại một số khu vực. Thành phố cũng tiếp tục khảo sát, tận dụng các trụ sở dôi dư sau sắp xếp để chuyển sang phục vụ giáo dục, y tế và các hoạt động phúc lợi xã hội cho người dân.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc đề nghị các địa phương, sau khi được quán triệt, thảo luận và nghe định hướng về tầm nhìn phát triển y tế thành phố theo hướng đa tầng, đa cực, đa trung tâm, cần chủ động, tích cực áp dụng phương pháp, giải pháp phù hợp với điều kiện đặc thù của từng địa bàn. Mục tiêu là hoàn thành tốt nhiệm vụ thành phố giao, trong đó phấn đấu đến cuối tháng 10, 36 xã, phường khu vực Tây Bắc của thành phố hoàn thành tốt việc khám sức khỏe định kỳ cho người dân.

THU HOÀI