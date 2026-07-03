Bộ Y tế khuyến cáo phòng bệnh do virus Hanta lây từ chuột sang người

Tối 3-7, Bộ Y tế thông tin về tình hình bệnh do virus Hanta, sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố ổ dịch liên quan tàu du lịch MV Hondius đã được kiểm soát.

Theo WHO, sự kiện này không còn là nguy cơ y tế công cộng và dự kiến không ghi nhận thêm ca lây truyền liên quan ổ dịch. Từ ca bệnh đầu tiên được phát hiện ngày 2-5 đến ngày 2-7, ổ dịch ghi nhận 13 ca mắc, trong đó có 3 ca tử vong.

Trong 10 trường hợp nhập viện, 8 người đã khỏi bệnh, xuất viện; 2 người tiếp tục điều trị. Tất cả bệnh nhân đều từng có mặt trên tàu MV Hondius. Toàn bộ người tiếp xúc đã hoàn thành thời gian theo dõi sức khỏe 42 ngày theo hướng dẫn của WHO, không ghi nhận ca lây nhiễm thứ phát.

WHO đánh giá virus Hanta vẫn lưu hành tại một số quốc gia Nam Mỹ. Chủng Andes có khả năng lây truyền từ người sang người ở mức hạn chế, chủ yếu khi tiếp xúc gần và kéo dài; chưa ghi nhận đợt bùng phát diện rộng. Môi trường khép kín trên tàu MV Hondius được xác định là yếu tố thuận lợi làm phát sinh chuỗi lây truyền giới hạn.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần cảnh giác với virus Hanta có nguy cơ lây nhiễm từ động vật sang người. Ảnh: MOH

Tại Việt Nam, Bộ Y tế cho biết đến nay chưa ghi nhận ca mắc bệnh do chủng virus Hanta, cũng như chưa có công dân Việt Nam liên quan ổ dịch trên tàu MV Hondius.

Dù nguy cơ từ ổ dịch đã kết thúc, Bộ Y tế khuyến cáo người dân tiếp tục chủ động phòng bệnh lây truyền từ động vật sang người; giữ vệ sinh môi trường, kiểm soát chuột, hạn chế tiếp xúc với chuột, chất thải của chuột hoặc khu vực ô nhiễm.

Người dân cần đến cơ sở y tế khi có các triệu chứng như sốt, đau cơ, mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa, ho, tức ngực hoặc khó thở sau khi có yếu tố phơi nhiễm để được khám, điều trị kịp thời.



NGUYỄN QUỐC