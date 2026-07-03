Bệnh viện Tâm thần TPHCM đưa vào hoạt động cơ sở 4

Sáng 3-7, tại phường Bình Dương, TPHCM, Bệnh viện Tâm thần TPHCM đã tổ chức lễ ra mắt, đưa vào hoạt động cơ sở 4. Đến dự có đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, cùng lãnh đạo Sở Y tế và các ban ngành địa phương.

Cơ sở 4 Bệnh viện Tâm thần TPHCM được đưa vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong việc mở rộng mạng lưới chăm sóc sức khỏe tâm thần của thành phố.

Cơ sở 4 được tiếp nhận, bàn giao từ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bình Dương. Bệnh viện Tâm thần TPHCM đã kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân lực và trang thiết bị chuyên khoa để đưa vào vận hành, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng, giúp giảm tải cho các cơ sở hiện hữu. Đặc biệt, cơ sở mới giúp người dân tại khu vực không còn phải di chuyển quãng đường hơn 40km vào trung tâm để khám chữa bệnh như trước đây.

Các đại biểu tham dự lễ ra mắt Cơ sở 4 Bệnh viện Tâm thần TPHCM

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng đưa vào hoạt động Cơ sở 4



Cơ sở 4 hoạt động theo mô hình bệnh viện chuyên khoa tâm thần với quy mô 50 giường nội trú. Giai đoạn đầu, cơ sở vận hành với 48 nhân viên y tế, gồm 11 bác sĩ, 20 điều dưỡng, chuyên viên tâm lý, dược sĩ... Bệnh viện có các Khoa khám bệnh với phòng cấp cứu, 6 phòng khám chuyên khoa, 2 phòng tư vấn - trị liệu tâm lý; Khoa Nội trú với khu nam, nữ riêng biệt; Khoa Cận lâm sàng xét nghiệm, điện tim, điện não, siêu âm cùng các tổ hỗ trợ chuyên môn.

Định hướng tới, nơi đây cũng sẽ là cơ sở thực hành, nghiên cứu khoa học và hỗ trợ chuyên môn cho các trung tâm bảo trợ xã hội cũng như mạng lưới chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng.

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân phát biểu tại buổi lễ

PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM phát biểu tại buổi lễ

Người dân đến khám bệnh ngay sau lễ ra mắt

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM nhấn mạnh, lãnh đạo thành phố luôn quan tâm, dành nguồn lực đầu tư trên lĩnh vực y tế, phát triển mạng lưới y tế chuyên sâu, nâng cao công tác điều trị, khám chữa bệnh cho người dân trên thành phố. Việc đưa vào vận hành, hoạt động Cơ sở 4 Bệnh viện Tâm thần TPHCM sẽ góp phần tái cấu trúc lại mạng lưới y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân. Tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu cho người dân trên địa bàn và khu vực lân cận.

DUY TRẦN