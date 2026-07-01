Tầm soát ung thư miễn phí cho 35.000 nữ công nhân

Hơn 35.000 nữ công nhân được khám phụ khoa, tư vấn sức khỏe sinh sản và tầm soát ung thư cổ tử cung miễn phí. Hoạt động giúp nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe sớm trong công nhân lao động.

Hơn 35.000 nữ công nhân được khám, tầm soát ung thư cổ tử cung ngày 1-7

Ngày 1-7, tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (phường Tân Tạo, TPHCM), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM phối hợp Bệnh viện Hùng Vương tổ chức chương trình tư vấn sức khỏe, khám bệnh, tầm soát ung thư cổ tử cung cho nữ đoàn viên công đoàn và người lao động.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn TPHCM nhiệm kỳ 2023-2028. Trong đó xác định chỉ tiêu quan trọng: hằng năm có ít nhất 30.000 đoàn viên công đoàn được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí từ nguồn tài chính công đoàn, trong đó có ít nhất 15.000 đoàn viên nữ.

Thông qua các chương trình chăm sóc sức khỏe, công đoàn thành phố mong muốn mang đến cho đoàn viên, người lao động nhiều cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng, góp phần nâng cao thể chất, tinh thần và chất lượng cuộc sống.

Tại chương trình, hơn 35.000 nữ công nhân lao động đang làm việc tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam được y bác sĩ đến từ Bệnh viện Hùng Vương tư vấn sức khỏe, khám phụ khoa và tầm soát ung thư cổ tử cung miễn phí. Đặc biệt, hoạt động khám sức khỏe được hỗ trợ thông qua chương trình “AI sức khỏe”.

Nữ công nhân được bác sĩ tư vấn bệnh

Đại diện LĐLĐ TPHCM cho biết, thời gian tới, tổ chức công đoàn tiếp tục thực hiện các giải pháp chăm lo toàn diện cho đoàn viên, người lao động theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Cụ thể, không ngừng mở rộng các chương trình phúc lợi, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân thành phố ngày càng lớn mạnh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Chương trình thu hút đông đảo nữ công nhân tham gia

Bên cạnh khám sức khỏe, ban tổ chức còn trao nhiều phần quà đến nữ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

THÁI PHƯƠNG