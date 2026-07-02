Quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời

Không chỉ là một tiện ích chuyển đổi số, hồ sơ sức khỏe điện tử (HSSKĐT) còn được xem là nền tảng quan trọng để ngành y tế thành phố chuyển từ khám chữa bệnh thụ động sang quản lý sức khỏe chủ động, liên tục theo vòng đời. Trong đó, mỗi lần khám sức khỏe định kỳ sẽ trở thành dữ liệu đầu vào phục vụ phòng bệnh, phát hiện sớm và chăm sóc lâu dài ngay từ y tế cơ sở.

Tích lũy dữ liệu qua từng lần khám

Nghe tin có bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức 2 về phường thăm khám sức khỏe định kỳ cho người dân, bà Nguyễn Thị Lỹ (72 tuổi, phường Tân Thới Hiệp) đến từ khá sớm, mang theo túi giấy đựng toa thuốc điều trị tăng huyết áp, vài phiếu xét nghiệm cũ và cuốn sổ khám bệnh đã sờn mép. Mỗi lần đi khám, bà Lỹ lại phải nhớ mình từng uống thuốc gì, xét nghiệm lúc nào. Có khi bà quên giấy tờ, bác sĩ hỏi lại từ đầu.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức 2 cập nhật dữ liệu hồ sơ sức khỏe cho bà Nguyễn Thị Lỹ. Ảnh: THÀNH SƠN

Lần khám này, ngoài việc khám lâm sàng, xét nghiệm máu và tư vấn sức khỏe, bà được nhân viên y tế hướng dẫn cập nhật thông tin lên HSSKĐT một cách nhanh chóng. Bà Lỹ vui vẻ chia sẻ: "HSSKĐT rất tiện lợi. Những kết quả thăm khám của tôi lâu nay nằm rải rác ở nhiều nơi giờ được tập hợp thành một hồ sơ thống nhất, gắn với mã định danh cá nhân. Sau này khi đi khám, bác sĩ có thể nắm được tiền sử bệnh, thuốc mà tôi đang dùng, các chỉ số sức khỏe đã ghi nhận trước đó, giúp hạn chế bỏ sót điều trị, tránh lặp lại xét nghiệm không cần thiết và phát hiện sớm dấu hiệu bất thường".

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, HSSKĐT được ngành y tế vận hành từ ngày 1-7. Mỗi người dân sẽ có một hồ sơ duy nhất tích lũy được dữ liệu sức khỏe và dữ liệu bệnh theo vòng đời. Trong đó, dữ liệu sức khỏe được hình thành từ các lần khám sức khỏe định kỳ hàng năm, phản ánh các chỉ số và yếu tố nguy cơ theo từng giai đoạn. Dữ liệu bệnh được cập nhật từ toàn bộ quá trình khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, bao gồm chẩn đoán, điều trị, phẫu thuật, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, sử dụng thuốc và diễn biến bệnh theo thời gian. Hai nhóm dữ liệu này bổ sung cho nhau, tạo nên bức tranh toàn diện về tình trạng sức khỏe của mỗi người dân và được hiển thị tập trung trên ứng dụng Công dân số TPHCM.

Theo kế hoạch, mỗi người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm. Kết quả của mỗi lần khám sẽ được chuẩn hóa và tự động cập nhật vào HSSKĐT. Ngành y tế thành phố cũng đang khẩn trương xây dựng kho dữ liệu ngành, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026. Khi hệ thống này được đưa vào vận hành, dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh của người dân tại các bệnh viện và cơ sở y tế trên địa bàn sẽ được liên thông, chuẩn hóa và tích hợp vào HSSKĐT.

Người dân tham gia HSSKĐT bằng cách: cài đặt ứng dụng Công dân số TPHCM, đăng ký tài khoản định danh điện tử, cung cấp thông tin chính xác khi được rà soát hoặc khám chữa bệnh, đồng thời chủ động theo dõi, cập nhật và sử dụng hồ sơ để quản lý sức khỏe của mình. Khi đi khám chữa bệnh, cần xuất trình HSSKĐT để bác sĩ có đầy đủ thông tin, nâng cao chất lượng chẩn đoán, hạn chế các xét nghiệm trùng lặp, tối ưu chi phí và quyền lợi bảo hiểm y tế.

Nền tảng để phòng bệnh từ sớm

Theo Sở Y tế TPHCM, HSSKĐT giúp người dân quản lý thông tin sức khỏe liên tục, suốt đời, từ đó chủ động phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe. Đối với bác sĩ, hồ sơ cung cấp thông tin về tiền sử bệnh, yếu tố nguy cơ, quá trình khám chữa bệnh, hỗ trợ chẩn đoán, phát hiện sớm bệnh và lựa chọn phương án điều trị phù hợp. Với cơ quan quản lý, đây là nguồn dữ liệu lớn để phân tích mô hình bệnh tật theo nhóm tuổi, nghề nghiệp, địa bàn, phục vụ phòng chống dịch và hoạch định chính sách y tế. HSSKĐT không chỉ phục vụ người đã mắc bệnh mà giá trị lớn hơn của hệ thống là khả năng quản lý sức khỏe theo vòng đời.

Bên cạnh đó, HSSKĐT giúp ngành y tế trả lời những câu hỏi cụ thể hơn: người dân đang khỏe hay có nguy cơ; cần được tư vấn gì; khi nào phải tái khám; trường hợp nào cần chuyển tuyến; nhóm dân cư nào cần can thiệp dự phòng. Đây chính là nền tảng để chuyển từ mô hình “đợi bệnh nhân đến bệnh viện” sang mô hình “chủ động chăm sóc sức khỏe người dân ngay từ cộng đồng”. Trong đó, y tế cơ sở giữ vai trò then chốt. Khi trạm y tế phường, xã nắm được dữ liệu sức khỏe của người dân trên địa bàn, công tác quản lý bệnh mạn tính, nhắc tái khám, tư vấn dinh dưỡng, vận động, tầm soát nguy cơ sẽ chủ động hơn. Nhờ HSSKĐT mà địa phương có thể biết số người tăng huyết áp, đái tháo đường cần theo dõi, bao nhiêu trẻ em cần can thiệp dinh dưỡng, bao nhiêu người sau khám có chỉ số bất thường... để chủ động can thiệp điều trị kịp thời.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, HSSKĐT chỉ có giá trị khi là “dữ liệu sống”, được sử dụng trong tư vấn, điều trị, quản lý và dự phòng, chứ không chỉ là nơi lưu trữ thông tin. Vì thế, dữ liệu phải được cập nhật đầy đủ, chính xác và thường xuyên. Thành phố cần tiếp tục hỗ trợ người lớn tuổi, người chưa quen sử dụng điện thoại thông minh; bảo đảm liên thông giữa các cơ sở y tế; phân quyền khai thác dữ liệu hợp lý và bảo mật thông tin cá nhân. "HSSKĐT không chỉ là sản phẩm của chuyển đổi số. Đó là “chìa khóa” để TPHCM từng bước xây dựng mô hình quản lý sức khỏe theo vòng đời, lấy người dân làm trung tâm, đặt phòng bệnh lên trước chữa bệnh và hướng đến một nền y tế dự phòng, thông minh, liên tục, nhân văn hơn”, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng nhận định.

THÀNH AN