Thế giới

WHO tuyên bố chấm dứt ổ dịch virus Hanta liên quan tàu du lịch MV Hondius

SGGPO

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố ổ dịch do virus Hanta gây ra liên quan đến tàu du lịch MV Hondius đã chính thức kết thúc.

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Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus trong một cuộc họp ở Geneva. Ảnh: THX

Tuyên bố của WHO được đưa ra ngày 2-7, sau khi người cuối cùng trong diện cách ly hoàn tất thời gian theo dõi, có kết quả xét nghiệm âm tính để trở về nhà.

Theo WHO, ghi nhận ổ dịch có 12 ca mắc được xác nhận và 1 ca nghi nhiễm, trong đó có 3 người tử vong; kể từ ngày 25-5 đến nay không phát hiện thêm ca mới. WHO cho biết hơn 650 người tiếp xúc gần tại 33 quốc gia và vùng lãnh thổ đã được xác định và theo dõi y tế trong thời gian xảy ra ổ dịch.

Theo kênh truyền hình Singapore CNA, phát biểu tại Geneva, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết cơ quan này tiếp tục nghiên cứu để hiểu rõ hơn về virus, cũng như rút kinh nghiệm nhằm ứng phó các đợt bùng phát dịch sau này.

WHO đang điều phối công trình nghiên cứu với sự tham gia của 21 quốc gia nhằm làm rõ cơ chế diễn tiến của bệnh do virus Hanta gây ra, phục vụ phát triển các phương pháp chẩn đoán, điều trị và điều chế vaccine phòng bệnh trong tương lai.

Virus Hanta là loại virus hiếm, lây truyền chủ yếu từ loài gặm nhấm sang người, hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu. Chủng Andes gây ra ổ dịch trên tàu MV Hondius là chủng duy nhất được xác nhận có khả năng lây truyền từ người sang người.

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Từ khóa

MV Hondius Geneva WHO Ổ dịch Andes Loài gặm nhấm Lây truyền Điều chế Vaccine

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