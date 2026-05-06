Iran ban hành cơ chế mới đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz

Ngày 5-5, Kênh truyền hình Press TV của Iran đưa tin, nước này đã ban hành một cơ chế mới cho việc đi lại của các tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Một cuộc tập trận hải quân Iran tại eo biển Hormuz hồi tháng 2-2026. Ảnh: Hãng thông tấn WANA

Theo Press TV, các tàu có ý định đi qua tuyến đường thủy này sẽ nhận được thư điện tử (email) từ Cơ quan Quản lý eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) của Iran với thông tin về các quy tắc quá cảnh. Sau đó, các tàu phải xin phép PSGA để đi qua eo biển này.

Trước đó, cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tái khẳng định lập trường của chính phủ Iran rằng bất kỳ sự di chuyển nào của các tàu dân sự và thương mại trong eo biển Hormuz đều tuân theo một tuyến đường được chỉ định và được điều phối với chính phủ Iran.

Trong khi đó, lần đầu tiên, lực lượng an ninh quân sự Mỹ được ghi nhận có mặt trên các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, đánh dấu bước leo thang mới trong nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm mở lại tuyến đường thủy huyết mạch này trước sự phong tỏa của Iran.

Mỹ đã tiếp tục hối thúc Nhật Bản, Hàn Quốc và các đồng minh khác hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Washington đang thực hiện chiến dịch “Dự án Tự do” nhằm tạo điều kiện và khôi phục sự lưu thông an toàn trên tuyến đường thủy quan trọng này.

Theo RIA-Novosti ngày 5-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong chuyến công du sắp tới đến Bắc Kinh, ông dự định sẽ thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Iran đã bác bỏ cáo buộc tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) trong những ngày gần đây, đồng thời cảnh báo sẽ có phản ứng mạnh nếu UAE có bất kỳ động thái thù địch nào.

HẠNH CHI