Ngày 4-5, hãng thông tấn WANA (Iran) đưa tin, Thiếu tướng Ali Abdollahi của Trung tâm chỉ huy Khatam al-Anbiya, cơ quan điều phối tác chiến cao nhất của lực lượng vũ trang Iran, cảnh báo các lực lượng Mỹ sẽ bị tấn công nếu tiến vào eo biển Hormuz.

Iran tuyên bố tấn công các lực lượng Mỹ nếu tiếp cận hoặc tiến vào eo biển Hormuz.

Ông Ali Abdollahi nhấn mạnh: “Chúng tôi cảnh báo bất kỳ lực lượng vũ trang nước ngoài nào, đặc biệt là quân đội Mỹ, nếu có ý định tiếp cận hoặc tiến vào eo biển Hormuz đều sẽ bị tấn công”.

Theo ông Abdollahi, Tehran đã nhiều lần khẳng định an ninh của eo biển Hormuz nằm dưới quyền kiểm soát của các lực lượng vũ trang của Iran. Trong mọi hoàn cảnh, mọi hoạt động qua lại đều phải được phối hợp với các lực lượng này.

Trong khi đó, liên quan chiến dịch “Dự án tự do” của Mỹ nhằm hỗ trợ các tàu thương mại đang bị phong tỏa tại eo biển Hormuz, truyền thông Mỹ dùng từ "hướng dẫn" thay vì từ "hộ tống" mà Tổng thống Mỹ Donald Trump dùng để mô tả về nhiệm vụ của Hải quân Mỹ.

Báo The Wall Street Journal dẫn nguồn tin từ một số quan chức Mỹ cho biết, cơ chế này “hiện không bao gồm các tàu chiến của Hải quân Mỹ hộ tống các tàu thuyền đi qua eo biển".

Kênh CNN dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên khẳng định, sáng kiến này “không phải là nhiệm vụ hộ tống” và quân đội Mỹ sẽ “hướng dẫn các tàu bị mắc kẹt”.

Tuy nhiên, báo The Wall Street Journal cho hay các nhà ngoại giao và chủ tàu châu Âu đã bày tỏ nghi ngờ về hiệu quả của cơ chế này, với lý do việc được một tàu phương Tây dẫn đường có thể sẽ thu hút hỏa lực của Iran.

MINH CHÂU