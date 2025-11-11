Bão quét qua, tàu cá hư hỏng nằm ngổn ngang trêm đầm, vịnh
SGGPO
Bão số 13 quét qua đã gây thiệt hại nặng nề đến các làng biển ở Gia Lai, Đắk Lắk. Tại đầm Đề Gi (Gia Lai) và vịnh Xuân Đài (Đắk Lắk), gió bão, triều cường cuốn phá, làm hư hại hàng trăm tàu cá ngư dân. Sau bão dữ, ngư dân tranh thủ thời gian khắc phục lại tàu thuyền, ngư cụ, mong vớt vát sinh kế.
Đã 5 ngày từ khi bão số 13 quét qua, tại thủ phủ nuôi trồng thủy hải sản Xuân Đài (tỉnh Đắk Lắk) vẫn còn ngổn ngang tàu thuyền bị đánh gãy vỡ; lồng bè, đìa nuôi thủy sản hư hại, sạt lở. Tại khu vực Vũng Chào (phường Sông Cầu, Đắk Lắk), hàng loạt tàu cá bị gió bão, triều cường cuốn phá gãy vỡ, nằm xếp chồng lên nhau thành đống.
Còn tại đầm Đề Gi (tỉnh Gia Lai), nhiều tàu cá xa bờ bị bão đánh lật vẫn còn nằm ngổn ngang chưa thể khắc phục. Hiện, các chủ tàu đang liên hệ với các đối tác, doanh nghiệp và bảo hiểm để làm thủ tục trục vớt, khắc phục tàu cá để vớt vát sinh kế.