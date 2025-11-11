Bão quét qua, tàu cá hư hỏng nằm ngổn ngang trêm đầm, vịnh

Bão số 13 quét qua đã gây thiệt hại nặng nề đến các làng biển ở Gia Lai, Đắk Lắk. Tại đầm Đề Gi (Gia Lai) và vịnh Xuân Đài (Đắk Lắk), gió bão, triều cường cuốn phá, làm hư hại hàng trăm tàu cá ngư dân. Sau bão dữ, ngư dân tranh thủ thời gian khắc phục lại tàu thuyền, ngư cụ, mong vớt vát sinh kế.

Đã 5 ngày từ khi bão số 13 quét qua, tại thủ phủ nuôi trồng thủy hải sản Xuân Đài (tỉnh Đắk Lắk) vẫn còn ngổn ngang tàu thuyền bị đánh gãy vỡ; lồng bè, đìa nuôi thủy sản hư hại, sạt lở. Tại khu vực Vũng Chào (phường Sông Cầu, Đắk Lắk), hàng loạt tàu cá bị gió bão, triều cường cuốn phá gãy vỡ, nằm xếp chồng lên nhau thành đống.

Ngư dân vịnh Xuân Đài huy động cần cẩu đưa tàu thuyền hư hỏng lên cao để sửa chữa, khắc phục

Còn tại đầm Đề Gi (tỉnh Gia Lai), nhiều tàu cá xa bờ bị bão đánh lật vẫn còn nằm ngổn ngang chưa thể khắc phục. Hiện, các chủ tàu đang liên hệ với các đối tác, doanh nghiệp và bảo hiểm để làm thủ tục trục vớt, khắc phục tàu cá để vớt vát sinh kế.

Tàu cá bị bão đánh lật nghiêng ở đầm Đề Gi chưa thể khắc phục

Ở đầm Đề Gi (tỉnh Gia Lai), gió bão, triều cường đánh chìm 7 tàu cá, 20 tàu bị hư hỏng và 10 tàu mắc cạn

Tàu cá bị bão đánh lật ngang ở đầm Đề Gi, tài sản, ngư cụ trên tàu bị cuốn trôi, hư hại nặng

Tàu cá bị đánh lật nằm mắc cạn ở đầm Đề Gi

Tàu bị bão đánh lật, hiện ngư dân ở đầm Đề Gi chưa thể tìm được phương tiện để trục vớt, khắc phục

Ngư dân Trần Văn Tâm (34 tuổi, thôn Chánh Lợi), chủ tàu BĐ-93766-TS đang bị thương phải băng 1 tay. Trong khi đó, tàu cá của anh bị bão đánh lật, thiệt hại nặng nề chưa thể khắc phục được.

Chi phí lai dắt, trục vớt 1 tàu cá có thể lên đến hơn 100 triệu đồng

Tài sản, các hạng mục trên tàu bị cuốn trôi, gãy vỡ thiệt hại rất lớn

Con tàu xa bờ bị bão cuốn lật úp trên đầm Đề Gi

Tàu cá của ngư dân Khổng Trọng Hiếu (52 tuổi, thôn An Quang Đông, xã Đề Gi) bị sóng đánh chìm, thiệt hại nặng. Hiện, chi phí lai dắt, trục vớt tàu hơn 50 triệu đồng, chi phí khắc phục trên 300 triệu đồng. Ông Hiếu chưa biết lấy đâu ra tiền để khôi phục sản xuất.

Ngư dân Khổng Trọng Hiếu mong muốn, chính quyền sớm quan tâm hỗ trợ để giúp ngư dân lai dắt, trục vớt tàu thuyền. Ngoài ra, có chính sách hỗ trợ ngư dân vượt khó, vì thiệt hại quá nặng nề.

Khung cảnh đổ nát, tàu cá chất thành đống ven bờ Vũng Chào - vịnh Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk

Gió bão cuốn phá tàu cá hư hại nặng, ngư dân ở vịnh Xuân Đài vớt vát lại máy móc, còn xác tàu thì đành bỏ lại

Thuê cơ giới đưa tàu cá lên bờ sửa chữa, khôi phục lại sinh kế

Theo các ngư dân vịnh Xuân Đài, việc khôi phục các tàu cá rất tốn kém, mất nhiều thời gian

Chi phí sửa 1 tàu cá bị hư hỏng nhẹ từ 20-30 triệu, còn tàu cá bị hư hại nặng thì cả trăm triệu đồng

Theo UBND phường Sông Cầu, địa phương có 30 tàu cá cùng 70 xuồng máy bị gió bão, triều cường đánh hư hỏng ven vịnh Xuân Đài

Đa số tàu cá bị đánh gãy mạn nằm chất đống, tài sản, ngư cụ bị cuốn trôi

Nhiều tàu cá bị đánh bật lên cao, gãy vỡ nặng nề

Thuyền thúng, xuồng máy cũng bị bão, triều cường làm hư hỏng

NGỌC OAI