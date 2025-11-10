Hồi sinh 12 bệnh nhân nhờ nghĩa cử hiến tạng

Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) tiếp nhận 2 trường hợp hiến tạng là người chết não, giúp nối dài cuộc sống cho 12 bệnh nhân trên cả nước. Trong số này, ghi nhận ca ghép phổi đầu tiên ở phía Nam.

Chiều 10-11, BS.CK2 Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc phụ trách quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết, đợt tiếp nhận tạng đặc biệt này ghi dấu ấn của ca ghép phổi đầu tiên ở phía Nam.

Trường hợp hiến tạng thứ nhất là một người đàn ông 49 tuổi, ngụ tại TPHCM. Ngày 7-11, ông được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng chấn thương sọ não nặng do tai nạn sinh hoạt.

Mặc dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, tình trạng người bệnh không cải thiện. Khi biết cha khó lòng qua khỏi, người con gái 22 tuổi nén đau thương, tình nguyện hiến tặng một phần cơ thể của ông để cứu những người bệnh khác.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, quy trình đánh giá chết não, điều phối lấy – ghép tạng được vận hành theo quy định. Bệnh viện Chợ Rẫy lập tức huy động các ê-kíp để tiếp nhận tạng và ghép cho người bệnh phù hợp.

Giây phút tri ân người hiến tạng chết não cứu người tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Xuyên đêm, các bác sĩ thực hiện thành công 1 ca ghép tim, 2 ca ghép thận và 1 ca ghép phổi. Đây cũng chính là ca ghép phổi đầu tiên của Bệnh viện Chợ Rẫy và cả phía Nam. Bệnh nhân ghép phổi là người đàn ông 39 tuổi bị xơ phổi, phải thở oxy liên tục tại nhà, tình hình ngày càng nghiêm trọng. Lá phổi mới đã giúp chất lượng sống của người bệnh được cải thiện ngoạn mục.

Cùng thời điểm đó, giác mạc được vận chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế và ghép thành công cho 2 bệnh nhân.

"Ca ghép phổi đầu tiên tại Bệnh viện Chợ Rẫy mở ra bước ngoặt quan trọng trong lĩnh vực hiến – ghép tạng ở khu vực phía Nam, mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân đang từng ngày chống chọi với bệnh tật", BS Phạm Thanh Việt chia sẻ.

Ngay khi vừa hoàn thành các ca ghép, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục nhận thông tin có một trường hợp chết não hiến tạng tại Bệnh viện Bà Rịa (TPHCM) vào tối 9-11.

Đây là nam bệnh nhân 32 tuổi, chấn thương sọ não nghiêm trọng do tai nạn giao thông. Gia đình anh đã đồng ý hiến tim, phổi, gan và thận để cứu những bệnh nhân hiểm nghèo.

Các ê-kíp thực hiện lấy - ghép tạng suốt những ngày cuối tuần để mang lại sự sống cho người bệnh

Các ê-kip hầu như không nghỉ ngơi để đảm bảo thời gian lấy và vận chuyển tạng ngắn nhất. Tim và 2 thận được điều phối cho Bệnh viện Chợ Rẫy, gan được chia đôi chuyển ghép tại Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, lá phổi được chuyển cho Bệnh viện phổi Trung ương (Hà Nội).

Ngay sau đó, Trung tâm điều phối quốc gia, Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Chợ Rẫy, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines, lực lượng Cảnh sát giao thông TPHCM đã phối hợp chặt chẽ, điều phối, vận chuyển tạng đến các bệnh viện ở 3 miền đất nước.

Đặc biệt, từ Bệnh viện Bà Rịa, trái tim được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ trong vòng 64 phút, kịp thời ghép cho 1 bệnh nhân suy tim.

Như vậy, chỉ trong 3 ngày, 12 người bệnh đã được trao tặng cơ hội sống tốt hơn nhờ nghĩa cử cao đẹp của gia đình người hiến tạng, giúp sự sống tiếp tục được nối dài.

Theo BS.CK2 Phạm Thanh Việt, vì gấp gáp về mặt thời gian, nhóm phẫu thuật viên từ Bệnh viện phổi Trung ương không thể vào TPHCM kịp để nhận phổi hiến từ người bệnh ở Bệnh viện Bà Rịa. Nhóm phẫu thuật của Bệnh viện Chợ Rẫy đã hỗ trợ tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển tạng phổi ra Hà Nội. Đây là cách phối hợp hiện đại, phù hợp tiếp cận với cách hoạt động của hệ thống điều phối trên thế giới: tiết kiệm được nhân sự, chi phí trong vận chuyển tạng cũng như rút ngắn được thời gian bảo quản tạng…

GIAO LINH