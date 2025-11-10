Xã hội

Hàng trăm tấn cá nuôi chết trên sông Krông Ana

Ngày 10-11, UBND xã Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, do ảnh hưởng của bão số 13, hàng trăm tấn cá diêu hồng nuôi lồng bè trên sông Krông Ana đã bị chết, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân.

Theo thống kê sơ bộ, toàn xã có 10 hộ nuôi với 199 lồng cá bị ảnh hưởng. Tổng sản lượng cá chết ước tính hơn 1.168 tấn, thiệt hại khoảng 46,7 tỷ đồng.

z7209327122109_9b573347d2e4e1a1d9cce8360b1f9270.jpg
Hàng trăm tấn cá nuôi trong lồng bè trên sông Krông Na bị chết hàng loạt.

Tại xã Ea Na, có 2 hộ dân với 48 lồng cá bị thiệt hại, tổng giá trị ước gần 4 tỷ đồng.

Ông Trần Khánh Minh – một hộ nuôi cá tại xã Ea Na – cho biết, gia đình ông có 30 lồng cá diêu hồng đặt trên sông Krông Ana, đoạn qua địa bàn xã. Từ ngày 7 đến 9-11, cá trong các lồng bắt đầu chết hàng loạt, ước thiệt hại đã lên tới hơn 10 tấn, và tình trạng cá chết vẫn chưa dừng lại.

Theo ông Minh, nguyên nhân ban đầu có thể do lưu lượng dòng chảy mạnh sau bão, khiến cá trong lồng va đập vào nhau và chết hàng loạt.

z7209327122111_a2ac72a44f26f79ac08a8b76d0b9ad97.jpg
Người dân đang xử lý số lượng cá chết.

UBND xã Krông Ana và xã Ea Na hiện đang tiếp tục thống kê thiệt hại, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk sớm có chính sách hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ dân bị ảnh hưởng, nhằm giảm bớt khó khăn và giúp bà con sớm khôi phục sản xuất.

