Triều cường tại Nam bộ giảm chậm

Trong ngày 10-11, khu vực Nam bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của kỳ triều cường mạnh trong năm 2025, nhưng có xu hướng giảm trong những ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, mực nước cao nhất đo ngày 10-11 tại trạm hải văn Vũng Tàu là 4,03m (vào lúc 2 giờ 45 phút) và có xu hướng giảm.

Đường Trần Xuân Soạn (TPHCM) ngập do triều cường

Tại TPHCM, dự báo trong các ngày 11 và 12-11, triều cường tại các trạm này cũng sẽ hạ dần nhưng vẫn duy trì ở ngưỡng cao, kết hợp với mưa lớn vào chiều tối dễ gây ngập cục bộ tại khu vực trũng, thấp ven sông, kênh rạch.

* Tại Bắc bộ, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, tình trạng triều cường cũng đang xuất hiện. Tại khu vực ven biển Hải Phòng, đỉnh triều cao nhất tại trạm Hòn Dáu đạt 4,06m lúc 7 giờ 40 phút ngày 10-11.

Cơ quan khí tượng - thủy văn lưu ý, vào chiều tối và đêm, người dân cần đề phòng dòng chảy mạnh khi triều rút, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền, cảng ra vào và các bãi tắm, ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải và du lịch biển.

PHÚC HẬU