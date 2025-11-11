Cùng giúp ngư dân vượt khó sau bão dữ

Bão số 13 quét qua, gây thiệt hại nặng nề cho các làng biển của 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk. Hàng loạt tàu thuyền, lồng bè, ao đìa của ngư dân bị cuốn trôi, đánh chìm hoặc hư hỏng, ước tính thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Nguy cơ mất sinh kế

Tại khu vực đầm Đề Gi (tỉnh Gia Lai), cơn bão đi qua để lại khung cảnh tan hoang. Nhà cửa, hạ tầng và phương tiện của ngư dân ven biển bị tàn phá nặng nề. Trên mặt đầm, chúng tôi ghi nhận nhiều tàu cá nằm ngổn ngang, chiếc vỡ nát, chiếc mắc cạn, có chiếc đã chìm hẳn dưới đáy đầm.

Ngư dân dùng xe tải để kéo tàu cá mắc cạn tại đầm Đề Gi (tỉnh Gia Lai)

Ngư dân Khổng Trọng Hiếu (52 tuổi, thôn An Quang Đông, xã Đề Gi) có tàu 420CV đã bị chìm, chưa tìm được phương án để trục vớt. “Mấy nay nghề biển thất thu, liên tục lỗ. Giờ tàu bị chìm, ngư cụ trôi hết. Lo nhất là chi phí trục vớt, kéo tàu lên rất đắt đỏ, hàng chục triệu đồng, mà giờ trong tay chẳng còn gì”, ngư dân Khổng Trọng Hiếu buồn bã nói.

Cũng ở xã Đề Gi, từ sáng 10-11, ngư dân Trần Văn Tâm (34 tuổi, thôn Chánh Lợi) vẫn tất bật huy động nhân lực, máy móc, dụng cụ để chuẩn bị kéo con tàu BĐ-93766-TS bị bão đánh lật úp, mắc cạn ở đầm Đạm Thủy. Anh kể: “Trước bão, tôi đã đưa tàu vào sâu trong đầm, neo bằng quả nặng hơn 2,5 tấn. Nhưng sóng cao tới 6m đánh bật neo, hất tàu lên bờ. Giờ hư hỏng nặng, nhiều tài sản bị cuốn trôi, thiệt hại lớn lắm”.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vừa quyết định triển khai cứu trợ khẩn cấp người dân các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Quảng Ngãi để khắc phục hậu quả bão số 13 và hoàn lưu sau bão gây ra với tổng trị giá tiền mặt và hàng hóa hơn 3,3 tỷ đồng. KHÁNH NGUYỄN

Bốn ngày sau bão, tại khu vực Vũng Chào (phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk), nhiều tàu cá bị gió lớn và triều cường đánh gãy, vỡ, nằm chồng chất lên nhau. Tiếng máy cẩu, tiếng thợ hàn, tiếng búa gõ lạch cạch vang lên khắp bến. Chủ tàu cố gắng trục vớt, sửa chữa để vớt vát lại phương tiện mưu sinh. Một số tàu bị vỡ nặng, chủ tàu chỉ còn có thể tận dụng máy móc, còn lại bỏ lại hoàn toàn. Ngư dân Ngô Văn Vương (phường Xuân Đài) rầu rĩ: “Con tàu của tôi đã tan nát, giờ thuê cẩu kéo tàu lên, sửa được thì sửa, không thì chỉ giữ lại máy. Chi phí sửa tàu giờ rất lớn, tàu hư nhẹ tốn 20-30 triệu đồng, hư nặng thì tốn cả trăm triệu đồng. Không biết tới đây lấy gì ra khơi kiếm sống, lấy gì trả nợ ngân hàng nữa”.

Mong giãn nợ, xóa nợ

Theo Đồn Biên phòng Cát Khánh (đóng tại cửa biển Đề Gi, tỉnh Gia Lai), bão số 13 đã gây thiệt hại nặng cho ngư dân khu vực đầm Đề Gi. Thống kê sơ bộ, có 7 tàu cá bị sóng đánh chìm, 20 tàu hư hỏng và 10 tàu mắc cạn. Những ngày sau bão, các đơn vị chức năng đang phối hợp hỗ trợ ngư dân tìm đối tác, lên phương án trục vớt, sửa chữa tàu thuyền bị đắm, hư hại, mắc cạn. Trung tá Nguyễn Ngọc Dương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cát Khánh, cho biết: “Số lượng tàu bị chìm và hư hỏng nhiều nên việc khắc phục rất khó khăn. Đơn vị đang khảo sát để đề xuất phương án hỗ trợ, đồng thời hướng dẫn bà con làm việc với các doanh nghiệp vận tải biển để thuê phương tiện trục vớt, bảo vệ tài sản”.

Tại vịnh Xuân Đài (tỉnh Đắk Lắk), người dân phường Sông Cầu là nơi chịu thiệt hại nặng nhất sau bão số 13. Thống kê cho thấy, toàn phường có 30 tàu cá và 70 xuồng máy bị hư hỏng; 60%-70% lồng bè nuôi thủy sản của người dân bị cuốn trôi, hư hại. Riêng khu vực nuôi tôm hùm có 1.600 lồng của hơn 2.000 hộ dân (gồm 700 lồng nuôi thương phẩm và 900 lồng ươm giống) bị thiệt hại, ước tính tổng thiệt hại hơn 20 tỷ đồng.

Ông Võ Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND phường Sông Cầu, thông tin, địa phương đã kiến nghị Trung ương và tỉnh xem xét hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ nuôi trồng thủy sản, trong đó đề xuất hệ thống ngân hàng khoanh nợ, giãn nợ hoặc xóa nợ cho các hộ bị thiệt hại nặng. Giờ bà con bị tổn thất lớn, rất cần một giải pháp nhân văn để giúp họ có động lực vực dậy, khôi phục lại ngành nghề.

Ngày 10-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự TP Huế có công văn đề nghị UBND các xã, phường tiến hành khảo sát đánh dấu vết lũ cao nhất trong đợt mưa lũ từ 25-10 đến 3-11 trong khuôn viên cơ quan, trường học, tuyến đường thấp trũng, công trình công cộng và tháp báo lũ tại địa phương bằng vết sơn đỏ. Dữ liệu sẽ báo cáo Sở KH-CN để cập nhật bản đồ số hóa ngập lụt phục vụ công tác phòng chống thiên tai tại TP Huế. VĂN THẮNG

NGỌC OAI