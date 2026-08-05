TPHCM hướng tới hình thành liên minh truyền thông về tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông tham dự cuộc họp

Tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi cho biết, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và UBND TPHCM về triển khai Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, công tác thông tin, tuyên truyền đạt những kết quả bước đầu, góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn của chiến dịch và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân.



Đặc biệt, hoạt động thông tin, tuyên truyền tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng) nhận được sự quan tâm lớn của người dân.

Qua các kênh thông tin, cơ quan chức năng đã tiếp nhận nhiều thông tin, tư liệu có giá trị, góp thêm nguồn dữ liệu phục vụ việc xác minh, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Hồi, đối với những khu vực nghi có mộ tập thể, các địa phương liên quan cần xác định rõ nội dung, cách thức thông tin trong thời gian tới để vừa phục vụ công tác tìm kiếm, vừa huy động được sự tham gia của người dân, phát huy thêm nguồn lực xã hội.

Thời gian tới, TPHCM xúc tiến nhiều nội dung, trong đó hướng đến hình thành liên minh truyền thông đa nội dung, đa nền tảng, đa loại hình, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ hơn cho chiến dịch.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hồi cho rằng, vai trò của báo chí trong giai đoạn tới không dừng ở việc thông tin, tuyên truyền mà cần hỗ trợ thiết thực cho quá trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ, cũng như công tác xét nghiệm ADN.

Cơ quan báo chí có thể phát hiện, kết nối nhân chứng, thu thập đầu mối, tư liệu có giá trị để chuyển đến Bộ Tư lệnh TPHCM; đồng thời triển khai các chương trình sau mặt báo nhằm đồng hành, hỗ trợ gia đình liệt sĩ.

Trong công tác tuyên truyền, cần đặc biệt chú trọng tiếp cận người cao tuổi bởi đây là nhóm có thể còn lưu giữ ký ức, thông tin và những tư liệu quan trọng liên quan đến nơi chôn cất, mộ liệt sĩ.

Tại cuộc họp, đại diện Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Để đạt được kết quả đến hôm nay có sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị, trong đó có các cơ quan báo chí. Bộ Tư lệnh TPHCM mong muốn các đơn vị, địa phương khi có thông tin liên quan tiếp tục kịp thời cung cấp cho đơn vị để phục vụ công tác tìm kiếm. Đến ngày 4-8, lực lượng chức năng đã tìm được 197 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

CẨM NƯƠNG