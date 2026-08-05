Bão số 3 có đường đi dị thường

Đêm 4-8, áp thấp nhiệt đới trên vùng Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 3 năm 2026, tên quốc tế là Kujira.

Cơn bão này đang di chuyển theo hướng Đông, sau đó hướng về phía đảo Luzon (Philippines) và suy yếu.

Vị trí tâm bão số 3 lúc 4 giờ ngày 5-8. Đồ họa: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Thông tin trên được Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết vào sáng sớm nay, 5-8.

Lúc 4 giờ cùng ngày, tâm bão ở khoảng 17 độ Vĩ Bắc - 118,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8, tương đương 62-74km/giờ, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Đông với tốc độ khoảng 10km/giờ.

Cơ quan khí tượng - thủy văn cho biết, bão số 3 di chuyển khá bất thường khi đi ngược về phía Đông Đông Bắc, hướng đảo Luzon (Philippines), thay vì tiến sâu vào Biển Đông và hướng phía đất liền Việt Nam.

Theo dự báo, đến sáng sớm mai, 6-8, bão di chuyển với tốc độ 5-10km/giờ, tâm bão ở khu vực Tây Bắc đảo Luzon; suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sức gió còn cấp 7, giật cấp 9.

Đến 4 giờ ngày 7-8, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển sang khu vực Đông Bắc đảo Luzon, suy yếu thành áp thấp, sức gió dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

bão số 3 không ảnh hưởng đến ven biển và đất liền Việt Nam. Tuy nhiên, tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

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