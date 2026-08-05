Mưa ở Nam bộ có xu hướng gia tăng

Theo thông tin từ Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, từ ngày 5 đến 11-8, mưa tại Nam bộ có xu hướng gia tăng, tập trung vào trưa, chiều và chiều tối. Lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi trên 100mm.

Từ ngày 5 đến 11-8, dự báo mưa ở các tỉnh, thành phố Nam bộ có tần suất nhiều trở lại. Mưa tập trung chủ yếu vào trưa, chiều và chiều tối. Ban đêm giảm mưa so với ban ngày. Xác suất mưa khoảng 40-70%. Tổng lượng mưa trong tuần phổ biến 30-80mm, có nơi trên 100mm.

Mặc dù vậy, ban ngày trời vẫn có nắng, nhiệt độ phổ biến 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Nhiệt độ ban đêm khoảng 23-27 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, trong tháng 8, Nam bộ và Trung bộ sẽ có nhiều ngày có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Mực nước tại khu vực ĐBSCL đang có xu hướng lên dần. Tại Tân Châu, mực nước ở mức 2m, còn tại Châu Đốc là 2,05m. Mực nước tại các trạm thủy văn Cần Thơ, Mỹ Thuận và Trần Đề cũng có xu hướng lên cao. Các địa phương ở ĐBSCL cần chủ động gia cố hệ thống bờ bao, hạn chế ngập úng lúa và các vườn cây ăn trái.

Do nhiều ngày mưa lớn, đất đá sạt xuống mặt Quốc lộ 4D tại xã Tả Phìn (tỉnh Lào Cai) sáng 4-8. Ảnh: CÔNG AN XÃ TẢ PHÌN

Trưa 5-8, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, hiện nay ở miền núi phía Bắc có thời tiết rất xấu, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở mức cao do trước đó đã xảy ra nhiều đợt mưa lớn, đất ngậm nước, độ kết dính kém.

Lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo, không để phương tiện đi vào khu vực sạt lở nguy hiểm vào sáng 4-8 trên Quốc lộ 4D (Lào Cai - Sa Pa). Ảnh: CÔNG AN XÃ TẢ PHÌN

Từ trưa 5-8 đến đêm 6-8, Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 70-140mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Từ ngày 7-8, mưa lớn ở phía Bắc có thể giảm dần.

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