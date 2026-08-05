Xã hội

Quảng Ngãi: Công an giúp người đàn ông đi lạc hơn 650km về nhà

SGGPO

Ngày 5-8, Công an xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã hỗ trợ một người đàn ông quê Nghệ An đi lạc hơn 650km về nhà.

Trước đó, khoảng 0 giờ 50 phút ngày 4-8, trong khi tuần tra tại khu vực bãi biển Mỹ Khê, lực lượng chức năng phát hiện ông H.Q.C. (55 tuổi, trú tại thôn Phúc Thành, xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An) đi lang thang trong tình trạng mệt mỏi, có biểu hiện đãng trí, không xác định được phương hướng và không thể liên lạc với người thân.

Ngay sau khi phát hiện, công an xã đã đưa ông C. về trụ sở chăm sóc; phối hợp với chính quyền địa phương nơi ông C. cư trú và gia đình xác minh nhân thân.

Tiếp đó, Công an xã Tịnh Khê hỗ trợ ông C. lên xe khách trở về Nghệ An an toàn để đoàn tụ cùng gia đình.

NGUYỄN TRANG

Từ khóa

công an Quảng Ngãi giúp đỡ đi lạc gia đình

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