Kiến nghị thanh tra toàn diện Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh thanh tra đột xuất, toàn diện Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết do tồn tại kéo dài về chế độ lao động, quản lý nhân sự và công nợ hơn 69 tỷ đồng.

Ngày 8-1, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh thanh tra đột xuất, toàn diện đối với Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết (TTYT Phan Thiết), do đơn vị tồn tại nhiều vấn đề kéo dài, có dấu hiệu buông lỏng quản lý và nguy cơ mất đoàn kết nội bộ.

Theo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua, cơ quan này nhận nhiều đơn phản ánh của người lao động về TTYT Phan Thiết, tập trung vào hai nhóm nội dung: Thực hiện chưa đầy đủ, chưa đúng quy định chế độ, chính sách (phụ cấp trực, khu vực, làm thêm giờ, BHXH, nghỉ phép năm…) và các tồn tại trong công tác quản lý, điều hành, nhất là tổ chức cán bộ, quản lý tài chính – tài sản công, tiếp công dân, xử lý đơn thư và phòng, chống tham nhũng.

Ngày 21-8-2025, Sở Y tế đã lập Đoàn kiểm tra để xác minh nội dung phản ánh. Tuy nhiên, do triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đơn vị không còn thanh tra chuyên trách; thời hạn kiểm tra chuyên ngành không quá 10 ngày làm việc, nên không đủ điều kiện đánh giá toàn diện khối hồ sơ nhân sự và tài chính nhiều năm.

Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng

Tuy nhiên, kết quả bước đầu cho thấy hàng loạt tồn tại tại TTYT Phan Thiết, gồm: chưa triển khai đầy đủ cơ cấu tổ chức theo quyết định của UBND tỉnh, phân bổ nhân sự và hợp đồng lao động thiếu minh bạch, bố trí cấp trưởng – phó sai quy định, hồ sơ quy hoạch và bổ nhiệm thiếu kết luận tiêu chuẩn chính trị, chưa có kế hoạch đào tạo – bồi dưỡng hàng năm, tiếp công dân và xử lý đơn thư không đúng trình tự.

Đặc biệt, TTYT Phan Thiết đang gánh công nợ tồn đọng hơn 69 tỷ đồng. Trong đó, nợ thuốc và vật tư y tế hơn 55,1 tỷ đồng; nợ phòng, chống dịch Covid-19 13,7 tỷ đồng và một số khoản nợ quá hạn khiến nhà cung cấp tạm ngưng cung ứng hàng.

