Công an TPHCM cảnh báo chiêu lừa đặt vé tàu xe, khách sạn dịp tết

Tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM chiều 8-1, Công an TPHCM đã đưa ra cảnh báo trước các kịch bản lừa đảo phổ biến, tinh vi của tội phạm công nghệ cao dịp tết.

Lừa đảo ngày càng tinh vi

Thượng tá Hồ Thọ Hải, Phó Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TPHCM, cho biết, từ kinh nghiệm đấu tranh qua nhiều năm, cơ quan công an nhận diện các hình thức lừa đảo dịp tết có xu hướng ngày càng tinh vi, được tổ chức theo nhiều kịch bản khác nhau.

Thượng tá Hồ Thọ Hải thông tin tại họp báo

Các đối tượng sẽ mạo danh cơ quan Đảng, Nhà nước hoặc các chương trình chính sách để thông báo tặng quà tết, hỗ trợ phúc lợi.

Từ đó, đối tượng dẫn dụ người dân cài đặt ứng dụng lạ, bấm vào đường link lạ nhằm chiếm đoạt tài khoản, tiền.

Hay đối tượng lợi dụng chương trình tặng quà, khuyến mãi dịp tết để đưa ra nhiều chiêu trò lừa đảo người dân.

Thượng tá Hồ Thọ Hải thông tin, đây là thời điểm người dân có nhu cầu di chuyển, du lịch, lưu trú tăng cao. Các đối tượng thường dựa vào nhu cầu này để xây dựng kịch bản lừa đảo liên quan đặt vé tàu xe, khách sạn…; tăng cường chạy quảng cáo trên mạng xã hội.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác. "Đối với tội phạm công nghệ cao, nếu người dân cảnh giác tốt có thể giảm từ 80% - 90% nguy cơ bị lừa đảo", Thượng tá Hồ Thọ Hải chia sẻ.

Bên cạnh đó, tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc, không cung cấp mã OTP cho bất cứ cá nhân, tổ chức hoặc thông qua ứng dụng lạ nào.

Người dân cần hết sức thận trọng khi tìm kiếm thông tin trên không gian mạng và nên lựa chọn đại lý, cơ sở uy tín hoặc đến trực tiếp để đặt vé tàu xe, khách sạn, lưu trú; tuyệt đối không chuyển tiền trước khi chưa xác minh rõ ràng.

Xử lý gần 100 trường hợp xe máy chạy vào làn ưu tiên xe đạp

Tại họp báo, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công An TPHCM, cũng thông tin, vừa qua, làn ưu tiên xe đạp trên đường Mai Chí Thọ (TPHCM) đã khánh thành, đưa vào hoạt động.

Đây là một trong những điểm nhấn của thành phố, đảm bảo an toàn cho người dân di chuyển bằng xe đạp.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình thông tin tại họp báo

Tuy nhiên, lực lượng chức năng ghi nhận có một số người đi xe máy chạy vào làn đường này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

PC08 đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân nhưng vẫn ghi nhận những người cố tình vi phạm. Trước tình hình đó, đơn vị đã tăng cường kiểm tra, xử lý. Trong tuần qua, đơn vị lập biên bản xử lý gần 100 trường hợp vi phạm.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình cho biết, trong tuần tới, PC08 và Sở Xây dựng TPHCM sẽ có cuộc họp bàn giải pháp để tổ chức giao thông tại khu vực này hợp lý hơn. Các giải pháp sẽ được xem xét gồm việc điều chỉnh tổ chức giao thông tại những điểm bất hợp lý, phân luồng theo khung thời gian phù hợp và có thể bổ sung dải phân cách mềm tại những vị trí cần thiết.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình khuyến cáo, người dân và các cơ quan báo chí cung cấp hình ảnh, clip người chạy xe máy cố tình đi vào làn đường riêng cho xe đạp, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ làm căn cứ để xử lý phạt nguội.

CẨM TUYẾT