Lâm Đồng: Tàu cá chìm tại cửa cảng, 15 người nhảy xuống biển thoát thân

Sáng 3-2, Đồn Biên phòng Phước Lộc (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) cho biết, một tàu cá đã bị sóng lớn đánh chìm khi vừa rời cảng La Gi, rất may toàn bộ 15 người trên tàu đều được cứu vớt an toàn.

Tàu cá bị chìm khiến 15 người gặp nạn. Ảnh: NDCC

Theo thông tin ban đầu, tàu cá BTh 963xx TS (công suất 200 CV, dài 12,1m), hành nghề lặn, do ông Trần Thái (sinh năm 1972, ngụ xã Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, xuất bến lúc 5 giờ 20 phút cùng ngày. Đến khoảng 5 giờ 45 phút, khi tàu di chuyển qua khu vực cửa cảng La Gi thì gặp sóng lớn và bị đánh chìm. 15 người trên tàu đã kịp thời nhảy xuống biển và được các phương tiện nhỏ hoạt động gần đó cứu nạn.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Phước Lộc điều động 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng các lực lượng chức năng và phương tiện hỗ trợ công tác trục vớt, đồng thời giao Trạm Kiểm soát Biên phòng La Gi tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình. Thiệt hại tài sản hiện đang được thống kê.

Trước đó, ngày 1-2, tại khu vực cửa cảng La Gi cũng xảy ra một vụ chìm tàu cá khác, khiến một thuyền trưởng tử vong.

