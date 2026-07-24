Tặng học bổng, động viên con cán bộ, công chức có thành tích học tập tốt

Ngày 24-7, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM phối hợp Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM tổ chức chương trình trao học bổng, tặng quà và tham quan Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên cho hơn 60 thiếu nhi, học sinh là con cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan, có thành tích học tập tốt trong năm học 2025-2026.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; cùng lãnh đạo các ban của HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM.

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân khen thưởng các em thiếu nhi, học sinh có kết quả học tập tốt. Ảnh: THANH BÌNH

Động viên các em thiếu nhi, học sinh, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân biểu dương những kết quả học tập mà các em đạt được trong năm học vừa qua. Đồng chí mong các em tiếp tục chăm ngoan, rèn luyện tốt, nuôi dưỡng ước mơ và trở thành niềm tự hào của gia đình, nhà trường.

Các em học sinh nhận học bổng Nguyễn Thị Minh Khai tại chương trình

* Ngày 24-7, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Rạch Dừa (TPHCM) tổ chức chương trình trao quà "Mẹ đỡ đầu” và học bổng Nguyễn Thị Minh Khai cho học sinh mồ côi, khuyết tật và các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Tại chương trình, Hội Phụ nữ Công an phường Rạch Dừa nhận đỡ đầu 2 học sinh mồ côi, hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng/em đến khi đủ 18 tuổi.

Hội phụ nữ Công an phường Rạch Dừa nhận làm "Mẹ đỡ đầu" 2 học sinh trên địa bàn phường

Dịp này, Tập đoàn Đại Dũng hỗ trợ kinh phí đỡ đầu cho 20 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mức 700.000 đồng/tháng/em đến khi đủ 18 tuổi.

Công ty Nông nghiệp Công nghệ cao Nhất Tâm cũng trao 40 suất học bổng, trị giá 700.000 đồng/suất, cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Thông qua chương trình, nhiều học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn được tiếp thêm động lực, tạo điều kiện để các em yên tâm học tập và vươn lên trong cuộc sống.

THU HƯỜNG - AN NHIÊN