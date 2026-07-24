Tặng học bổng, động viên con cán bộ, công chức có thành tích học tập tốt

Tham dự chương trình có các đồng chí: Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; cùng lãnh đạo các ban của HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM.
Động viên các em thiếu nhi, học sinh, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân biểu dương những kết quả học tập mà các em đạt được trong năm học vừa qua. Đồng chí mong các em tiếp tục chăm ngoan, rèn luyện tốt, nuôi dưỡng ước mơ và trở thành niềm tự hào của gia đình, nhà trường.
* Ngày 24-7, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Rạch Dừa (TPHCM) tổ chức chương trình trao quà "Mẹ đỡ đầu” và học bổng Nguyễn Thị Minh Khai cho học sinh mồ côi, khuyết tật và các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.
Tại chương trình, Hội Phụ nữ Công an phường Rạch Dừa nhận đỡ đầu 2 học sinh mồ côi, hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng/em đến khi đủ 18 tuổi.
Dịp này, Tập đoàn Đại Dũng hỗ trợ kinh phí đỡ đầu cho 20 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mức 700.000 đồng/tháng/em đến khi đủ 18 tuổi.
Công ty Nông nghiệp Công nghệ cao Nhất Tâm cũng trao 40 suất học bổng, trị giá 700.000 đồng/suất, cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.
Thông qua chương trình, nhiều học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn được tiếp thêm động lực, tạo điều kiện để các em yên tâm học tập và vươn lên trong cuộc sống.