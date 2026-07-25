Hội Nhà báo Việt Nam tiếp sức học sinh nghèo ở Quảng Trị

Những món quà là nguồn động viên tinh thần, gửi gắm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho các em học sinh vùng sâu còn nhiều gian khó tại Quảng Trị - vùng đất chịu nhiều thương đau của chiến tranh.

Ngày 25-7, trong khuôn khổ “Hành trình tri ân năm 2026”, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam gồm các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và đại diện một số cơ quan báo chí, đơn vị đồng hành thực hiện chương trình “Tiếp sức em đến trường” tại tỉnh Quảng Trị.

Tặng phòng máy tính cho học sinh Trường TH-THCS Cam Hiếu

Tại xã Hiếu Giang, đoàn công tác đã trao tặng 1 phòng máy tính cho Trường TH-THCS Cam Hiếu và 50 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường.

Tại xã Hướng Hiệp, chương trình trao tặng 1 phòng máy tính cho Trường THCS Krông Klang và 50 chiếc xe đạp cho học sinh khó khăn của trường.

Tặng xe đạp cho học sinh nghèo ở Quảng Trị

Những món quà được trao tặng thể hiện tấm lòng sẻ chia, tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội của đội ngũ người làm báo cả nước, các doanh nghiệp đồng hành, góp phần chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh Quảng Trị.

ĐỨC NGHĨA - VĂN THẮNG