Sức sống cơ sở

Báo SGGP trao 50 suất quà đến người dân khó khăn tại phường Rạch Dừa

SGGPO

Ngày 6-2, Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) phối hợp với UBND phường Rạch Dừa (TPHCM) tổ chức chương trình trao quà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn ở phường.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Đảng ủy - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Rạch Dừa; cùng nhà báo Trương Đức Nghĩa, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Báo SGGP trao 50 suất quà cho người dân khó khăn tại phường Rạch Dừa

Tại buổi trao quà, đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng trao 50 suất quà (1 triệu đồng/suất), góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống, vơi bớt khó khăn trước mắt.

z7506963385013_efea0f86cf1e02bfcce47acd9bc99075.jpgChủ tịch UBND phường Rạch Dừa Trần Anh Tuấn phát biểu tại buổi trao tặng quà

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Trương Đức Nghĩa cho biết, bên cạnh nhiệm vụ tuyên truyền, Báo Sài Gòn Giải Phóng luôn quan tâm, tích cực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, hướng về cơ sở, nhất là các địa bàn còn nhiều khó khăn. Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Sài Gòn Giải Phóng và bạn đọc đối với cộng đồng.

4.jpg
Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Trương Đức Nghĩa trao tặng quà đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Đại diện lãnh đạo phường Rạch Dừa trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của Báo Sài Gòn Giải Phóng. Đây là nguồn động viên thiết thực, góp phần hỗ trợ địa phương trong công tác chăm lo đời sống người dân, đặc biệt là các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

3.jpg
Trao tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn
a.jpg
Chủ tịch UBND phường Rạch Dừa Trần Anh Tuấn tặng thư và hoa cảm ơn Báo SGGP
Tin liên quan
NGUYỄN NAM

Từ khóa

Trương Đức Nghĩa Rạch Dừa UBND phường Rạch Dừa Bùi Văn Cảnh Báo SGGP Trần Anh Tuấn Trung tâm Dịch vụ Tổng Biên tập Ủy ban MTTQ Việt Nam Trình duyệt

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn