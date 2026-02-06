Báo SGGP trao 50 suất quà đến người dân khó khăn tại phường Rạch Dừa

Ngày 6-2, Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) phối hợp với UBND phường Rạch Dừa (TPHCM) tổ chức chương trình trao quà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn ở phường.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Đảng ủy - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Rạch Dừa; cùng nhà báo Trương Đức Nghĩa, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Báo SGGP trao 50 suất quà cho người dân khó khăn tại phường Rạch Dừa

Tại buổi trao quà, đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng trao 50 suất quà (1 triệu đồng/suất), góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống, vơi bớt khó khăn trước mắt.

Chủ tịch UBND phường Rạch Dừa Trần Anh Tuấn phát biểu tại buổi trao tặng quà

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Trương Đức Nghĩa cho biết, bên cạnh nhiệm vụ tuyên truyền, Báo Sài Gòn Giải Phóng luôn quan tâm, tích cực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, hướng về cơ sở, nhất là các địa bàn còn nhiều khó khăn. Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Sài Gòn Giải Phóng và bạn đọc đối với cộng đồng.

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Trương Đức Nghĩa trao tặng quà đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Đại diện lãnh đạo phường Rạch Dừa trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của Báo Sài Gòn Giải Phóng. Đây là nguồn động viên thiết thực, góp phần hỗ trợ địa phương trong công tác chăm lo đời sống người dân, đặc biệt là các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trao tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Chủ tịch UBND phường Rạch Dừa Trần Anh Tuấn tặng thư và hoa cảm ơn Báo SGGP

NGUYỄN NAM