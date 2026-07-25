Bão số 2 mạnh lên cấp 12, giật cấp 15 trên Biển Đông

Cập nhật đến chiều 25-7, bão số 2 (NOUL) đã mạnh thêm 2 cấp, từ cấp 10 lên cấp 12, gió giật tăng lên cấp 15, đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, lúc 14 giờ ngày 25-7, bão số 2 tiếp tục mạnh lên khi di chuyển trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Vị trí tâm bão số 2 chiều 25-7. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Hồi 13 giờ cùng ngày, tâm bão ở khoảng 21,5 độ vĩ Bắc - 116,8 độ kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 330km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ.

So với rạng sáng cùng ngày, cường độ bão số 2 vào chiều 25-7 đã tăng thêm 2 cấp (từ cấp 10 lên cấp 12); gió giật tăng từ cấp 12 lên cấp 15. Hướng di chuyển của bão đã điều chỉnh từ Tây Tây Bắc sang Tây Bắc.

Dự báo, đến khoảng 1 giờ ngày 26-7, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ, áp sát vùng biển ven bờ phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và duy trì cường độ cấp 12, giật cấp 15.

Đến 13 giờ ngày 26-7, bão đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông, suy yếu còn cấp 10, giật cấp 12. Đến ngày 27-7, bão tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc).

Ảnh radar thời tiết khu vực Nam bộ lúc 14 giờ ngày 25-7 cho thấy nhiều nơi đã có mưa dông. Ảnh chụp màn hình

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia tiếp tục nhận định bão số 2 đi vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Bão số 2 không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam, song sự xuất hiện của các xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông có xu hướng tăng cường mức độ hoạt động của gió mùa Tây Nam ở vùng biển phía Nam và đất liền Nam bộ. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ chiều 25-7, mưa dông có xu hướng gia tăng tại Nam bộ và vùng biển phía Nam, cục bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to kèm dông, lốc, sét và gió giật mạnh.

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