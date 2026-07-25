Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

Quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp vì đã có hành động dũng cảm, không quản hiểm nguy, cứu người bị nạn, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới.

Chân dung Thượng sĩ Kpă Thiêp. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, Thượng sĩ Kpă Thiêp sinh ngày 7-3-2006 tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Ngay từ khi còn là học sinh, Thượng sĩ Kpă Thiêp đã sớm hình thành trong mình ý thức trách nhiệm công dân và lý tưởng của người thanh niên thời đại Hồ Chí Minh, ước mơ trở thành người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Dù gia đình còn nhiều khó khăn, cuộc sống chủ yếu dựa vào nghề nông, nhưng với khát vọng cống hiến, tháng 2-2025, Thượng sĩ Kpă Thiêp đã hăng hái lên đường nhập ngũ, mang theo niềm vinh dự, tự hào khi thực hiện trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG

Sau khi hoàn thành huấn luyện chiến sĩ mới tại Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 28, Thượng sĩ Kpă Thiêp được biên chế về Tiểu đội 3, Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10. Dù nhiệm vụ còn nhiều khó khăn, vất vả, Thượng sĩ Kpă Thiêp luôn nêu cao tinh thần vượt khó, trách nhiệm, cầu thị, đoàn kết, gắn bó với đồng chí, đồng đội, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và nhận được sự tin tưởng, quý mến của chỉ huy, đơn vị.

Ngày 19-7-2026, Thượng sĩ Kpă Thiêp được Trung đoàn giải quyết nghỉ phép tiêu chuẩn năm 2026. Trong quá trình nghỉ phép, đồng chí luôn quán triệt, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định đơn vị và phong tục, tập quán địa phương; tích cực phụ giúp gia đình làm nương, rẫy, phát triển kinh tế.

Vào lúc 12 giờ ngày 20-7-2026, tại làng Tai Pêr, xã la Ko, tỉnh Gia Lai, Thượng sĩ Kpă Thiêp phát hiện có 2 người gặp nguy hiểm do sự cố điện. Với tinh thần dũng cảm, không quản hiểm nguy, Thượng sĩ Kpă Thiêp nhanh chóng lao vào cứu được 2 người dân (Rmah Việt sinh năm 1999 và Rah Lan HNom sinh năm 1996). Hiện nay, 2 người dân sức khỏe đã phục hồi. Tuy nhiên, trong lúc cứu người, dù đã kịp thời cứu được 2 người dân, Thượng sĩ Kpă Thiêp không may bị điện giật, ngất xỉu.

Mặc dù được người dân và lực lượng chức năng khẩn trương đưa đi cấp cứu nhưng Thượng sĩ Kpă Thiêp tử vong vào 13 giờ cùng ngày.

"Hành động dũng cảm của đồng chí Thượng sĩ Kpă Thiêp là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là tinh thần dũng cảm, sẵn sàng quên thân mình để bảo vệ tính mạng của nhân dân; góp phần tô thắm truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và tỏa sáng hình ảnh, phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới", thông báo từ Bộ Quốc phòng nêu.

TRẦN LƯU