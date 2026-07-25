Sáng 25-7, Bộ Công an phối hợp UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ khánh thành Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc, tại xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên. Tham dự có Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí và các đại biểu cắt băng khánh thành Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc. Ảnh: MINH HẢI

Liệt sĩ Bùi Thị Cúc (1930 - 1951), tên khai sinh là Trần Thị Lan, quê ở làng Vân Mạc, xã Quang Trung, tỉnh Hưng Yên, đã trở thành biểu tượng bất khuất của tinh thần cách mạng và lòng trung kiên son sắt. Là một nữ chiến sĩ công an tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng chí đã sống một cuộc đời giản dị mà cao cả, chiến đấu với tất cả ý chí và lòng quả cảm, và ngã xuống trong những năm tháng đấu tranh gian khổ để bảo vệ nền độc lập còn non trẻ của đất nước.

Ghi nhận công lao và sự hy sinh anh dũng của người Cộng sản trẻ tuổi, người chiến sĩ công an cách mạng, ngày 15-1-1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 77/SL truy tặng đồng chí Bùi Thị Cúc Huân chương Độc lập hạng III và 6 chữ vàng: “Sống anh dũng, chết vẻ vang”.

Ngày 3-8-1995, Chủ tịch nước ký Quyết định số 499-KT/CTN truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đối với liệt sĩ Bùi Thị Cúc.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc. Ảnh: MINH HẢI

Việc triển khai xây dựng khu lưu niệm khẳng định sự quan tâm của Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên và địa phương đối với công tác giáo dục truyền thống cách mạng, tri ân công lao, sự hy sinh anh dũng của Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia; thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên. Dự án được triển khai trên khu đất có diện tích hơn 13.000m² thuộc địa bàn xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đề nghị, sau lễ khánh thành, Công an tỉnh Hưng Yên tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh tổ chức quản lý, khai thác, phát huy hiệu quả giá trị khu lưu niệm.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại lễ khánh thành Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc. Ảnh: MINH HẢI

Công an các đơn vị địa phương tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tham quan, tìm hiểu, khắc ghi những cống hiến, sự hy sinh cao cả của Anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc và truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân.

Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cùng đoàn công tác đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Việt Tiến); Đài Liệt sĩ tỉnh Hưng Yên (phường Phố Hiến); dâng hoa tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (phường Phố Hiến)...

MINH HẢI