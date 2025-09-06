Bão số 7 đã hình thành trên Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, tâm bão số 7 đang hướng vào đất liền Quảng Đông (Trung Quốc) nhưng ảnh hưởng tới thời tiết ở miền Bắc trong tuần tới.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin chiều nay 6-9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 7.

Lúc 16 giờ, tâm bão ở khoảng 18,4 độ vĩ Bắc - 116,3 độ kinh Đông, sức gió mạnh nhất cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15km/giờ.

Vị trí tâm bão số 7 chiều 6-9 (cập nhật 17 giờ)

Trong 24-48 giờ tới, bão tiếp tục mạnh thêm. Đến chiều mai 7-9, tâm bão ở vị trí 20,2 độ vĩ Bắc - 113,8 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420km về phía Đông Bắc, gió mạnh tăng lên cấp 9-10, giật cấp 12.

Vùng nguy hiểm là 17-22 độ vĩ Bắc và 112-117,5 độ kinh Đông. Đến rạng sáng 8-9, bão ở gần khu vực Hồng Kông (Trung Quốc), sức gió cấp 10, giật cấp 13. Vùng biển phía Bắc và Tây Bắc Biển Đông được cảnh báo mức độ rủi ro thiên tai ở mức 3.

Trong khoảng 48-72 giờ tới, bão di chuyển hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/giờ. Chiều 8-9, tâm bão nằm trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), gió mạnh cấp 9, giật cấp 12. Đến ngày 9-9, bão tiếp tục đi sâu vào đất liền Quảng Tây, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi tan thành vùng áp thấp.

PHÚC HẬU