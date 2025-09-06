Bão số 7 ảnh hưởng đến Bắc bộ

Chiều và tối nay 6-9, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sẽ mạnh lên thành bão. Mặc dù tâm bão vào Trung Quốc nhưng cũng gây ảnh hưởng đến khu vực miền Bắc nước ta.

Trưa nay, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên cấp 7 và có khả năng trở thành bão số 7 trong chiều tối và đêm nay.

Ảnh vệ tinh tâm áp thấp nhiệt đới lúc 13 giờ ngày 6-9. Nguồn: Z.E

Đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin: Điều kiện môi trường thuận lợi với nhiệt độ mặt nước biển 29-30 độ C, đứt gió nhỏ và gió Tây Nam hoạt động mạnh, khiến khả năng áp thấp nhiệt đới phát triển thành bão lên tới 70-80%. Nếu hình thành, đây sẽ là cơn bão thứ 16 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và thứ 7 trên Biển Đông năm nay, có tên quốc tế là Tapah.

Theo các chuyên gia khí tượng, bão số 7 chịu tác động của lưỡi áp cao cận nhiệt đới suy yếu nên di chuyển theo hướng Tây Bắc là chủ đạo. Với quỹ đạo này, bão ít có khả năng đi sâu vào đất liền Việt Nam mà dự báo sẽ đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) trong ngày 8-9 với cường độ mạnh cấp 10-11, giật cấp 13-14.

Hiện nhận định của cơ quan khí tượng Việt Nam tương đồng với các trung tâm dự báo quốc tế khi xác định bão đạt cường độ mạnh nhất trước khi vào đất liền Trung Quốc, sau đó suy yếu nhanh thành vùng áp thấp nhiệt đới.

Đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, điểm khác biệt của bão số 7 là vị trí hình thành khá xa về phía Bắc Biển Đông và hướng di chuyển lệch nhiều lên phía Bắc. Mặc dù không đổ bộ trực tiếp vào Việt Nam, hoàn lưu sau bão được dự báo gây mưa lớn diện rộng ở Bắc bộ trong các ngày 9 đến 11-9, tập trung tại khu vực trung du và vùng núi Đông Bắc. Đây là tác động mà người dân và chính quyền các xã ở Bắc bộ cần lưu ý để chủ động phương án phòng chống lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

PHÚC HẬU