Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trên Biển Đông vừa xuất hiện thêm một áp thấp nhiệt đới.

Dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới (bão) theo mô hình của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Sáng sớm 6-9, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,4 độ vĩ Bắc - 118,3 độ kinh Đông, thuộc vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8, đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục giữ hướng Tây Bắc, khả năng mạnh lên thành bão khi ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500km về phía Đông Đông Bắc. Lúc này, sức gió tăng lên cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông được xác định trong khoảng vĩ tuyến 16 đến 20 và kinh tuyến 114,5 đến 120.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ sáng 8-9, bão tiếp tục di chuyển hướng Tây Bắc, nhanh hơn với tốc độ 15km/giờ. Tâm bão thuộc vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Theo mô hình của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, tâm bão có thể hướng vào khu vực tỉnh Quảng Đông và bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Tuy nhiên, bão sẽ gây thời tiết nguy hiểm ở khu vực Bắc Biển Đông.

Trên biển, vùng Đông Bắc Biển Đông xuất hiện gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, giật cấp 10, sóng cao 2-4m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm có nguy cơ chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

PHÚC HẬU