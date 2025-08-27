Bảo tàng Lịch sử TPHCM trưng bày tem thư “80 năm Việt Nam vươn mình ra biển lớn”

Sáng 27-8, Bảo tàng Lịch sử TPHCM đã khai mạc trưng bày tem thư “80 năm Việt Nam vươn mình ra biển lớn”. Sự kiện do Bảo tàng phối hợp với Câu lạc bộ Viet Stamp tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2-9, diễn ra từ nay đến hết ngày 27-9 tại số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TPHCM.

Khách tham quan chuyên đề

Trưng bày sẽ giới thiệu đến công chúng 3 chủ đề chính: Bộ sưu tập “Vietnam on World Stamps” và “Tem Thế giới kể chuyện Việt Nam”; Bộ sưu tập “Cách mạng Tháng Tám 1945 và Quốc khánh 2-9 trên tem bưu chính”; Bộ sưu tập huân chương, huy chương, huy hiệu của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào thời kỳ đầu.

Trọng tâm của trưng bày là bộ sưu tập Cách mạng Tháng Tám 1945 và Quốc khánh 2-9 trên tem bưu chính. Bộ sưu tập này phản ánh các sự kiện quan trọng trong giai đoạn đầu của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, giúp công chúng hiểu hơn về một chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc. Ngoài ra, công chúng còn có dịp chiêm ngưỡng bộ sưu tập các loại huân chương, huy chương của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thời kỳ đầu.

Bên cạnh đó, bộ sưu tập “Vietnam on World Stamps” và “Tem Thế giới kể chuyện Việt Nam”, cho thấy hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đã nhiều lần xuất hiện trên tem bưu chính quốc tế như một sự quan tâm và tôn vinh.

Khách tham quan chuyên đề

TS Hoàng Anh Tuấn, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TPHCM chia sẻ: “Tem thư không chỉ đơn thuần là phương tiện thanh toán trong chuyển phát thư tín, mà còn là một “tấm danh thiếp văn hóa” đặc biệt. Trên diện tích nhỏ bé, mỗi con tem ẩn chứa những thông điệp tin phong phú về lịch sử, văn hóa, và những dấu mốc quan trọng của quốc gia. Tem bưu chính đã trở thành một phương tiện quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới, vun đắp tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa các dân tộc”.

Thông qua trưng bày, ban tổ chức mong muốn khẳng định vai trò của tem thư như một “sứ giả văn hóa”, không chỉ lưu giữ lịch sử mà còn mở rộng nhịp cầu giao lưu, kết nối Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

TRỌNG TRUNG